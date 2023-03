La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, 'Todo a la vez en todas partes', ha sido la gran vencedora en la noche de los Premios Oscar celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Este filme sobre el multiverso ha logrado alzarse en total con 7 de las 11 nominaciones que tenía.

En cuanto al premio a Mejor Actor, Brendan Fraser confirmó lo que las apuestas anunciaban al alzarse con la estatuilla por su papel en 'La Ballena'. Al recoger el premio, el actor dio un emocionante discurso en el que aseguró que empezó en el negocio hace treinta años y "al principio todo fue muy fácil" haciendo alusión a su popularidad de principios de siglo, hecho que, como ha recalcado, no apreció lo suficiente "hasta que dejó de serlo". El actor también quiso dedicar el galardón a sus hijos y bromeó al anunciar que "ahora me toca buscar trabajo".

Por otra parte, el premio a Mejor Actriz lo consiguió Michelle Yeoh, que se ha convertido en la segunda actriz no blanca en lograr la estatuilla, solo detrás de Halle Berry. Yeoh se alzó con el premio gracias a su papel en 'Todo a la vez en todas partes', que también se hizo con el galardón en las categorías de Mejor Película, Montaje, Guion Original y Actor y Actriz de Reparto, logrados por Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, respectivamente.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert también levantaron el premio a Mejor Dirección, momento en el que dedicaron la estatuilla a "las madres. Todas las madres del mundo". Además, Kwan quiso recordar sobre el escenario a sus "padres inmigrantes", a su padre que "se enamoró de las películas porque necesitaba escapar del mundo y me transmitió ese amor a mi" y a su madre "que quería ser bailarina, actriz y cantante, pero no podía costearse esa vida, así que me lo inculcó a mi".

El premio a Mejor Película Internacional fue para la alemana 'Sin novedad en el frente' de Edward Berger. En esta categoría se encontraban también otras películas como 'Argentina, 1985' de Santiago Miltre o 'Pinocho', de Guillermo del Toro.

Por último, el mayor fracaso de la noche fue para 'Los Fabelman' de Steven Spielberg, que, a pesar de estar nominado a 7 premios, entre los que se encontraban el de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original o Mejor Director, fue barrida por 'Todo a la vez en todas partes' y acabó si levantar ninguno de estos Premios Oscar.

TODOS LOS PREMIOS DE LA NOCHE

Mejor Película: 'Todo a la vez en todas partes' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Fotografía: Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Actor: Brendan Fraser por 'La Ballena'

Mejor Actriz: Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Actor de Reparto: Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Película Animada: 'Pinocho' de Guillermo del Toro

Mejor Película Internacional: 'Sin novedad en el frente' de Edward Berger

Mejor Corto de Animación: 'El niño, el topo, el zorro y el caballo' de Charlie Mackesy y Peter Baynton

Mejor Diseño de Vestuario: 'Black Panther: Wakanda Forever'

Mejor Corto de Ficción: 'An Irish goodbye'

Mejor Maquillaje y Peluquería: 'La Ballena'

Mejor Banda Sonora: Volker Bertelmann por 'Sin novedad en el frente'

Mejor Sonido: 'Top Gun: Maverick'

Mejor Guion Adaptado: 'Ellas hablan' de Sarah Polley

Mejor Guion Original: 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Película Documental: 'Navalny' de Daniel Roher

Mejor Corto Documental: 'Nuestro bebé elefante' de Guneet Monga y Kartiki Gonsalves

Mejor Montaje: 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor Canción: Naatu Naatu de 'RRR'

Mejor Diseño de Producción: 'Sin novedad en el frente'

Mejor Efectos Visuales: 'Avatar, el sentido del agua'