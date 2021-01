Recientemente saltó la noticia de que uno de los 'youtubers' más conocidos en España y del mundo, 'El Rubius', se marchaba a Andorra con el principal motivo de tener una mejor situación fiscal, tras años previos tributando en España.

Esta situación de cambio fue provocada ante un nuevo aumento de la presión fiscal de este país por parte del Gobierno social-comunista, donde a golpe de Ley se permite a rentas altas llegar a confiscarles el 50% de sus ingresos, frente a solo un 10% de pago de impuestos que tendrán en Andorra. Sin contar obviamente, el resto de impuestos extra como el IVA, donde si hacemos la comparación España/Andorra volvemos a quedar en evidencia ante la gran presión fiscal española.

Sin embargo, este movimiento de 'El Rubius' no es algo aislado, sino más bien una clara tendencia de personas que a pesar de las dificultades y obstáculos burocráticos para emprender que tienen que soportar en España, salen adelante, tienen éxito en su actividad profesional y no están dispuestos a que la mitad de todo su esfuerzo y trabajo de años quede en manos de unas arcas públicas que buscan exprimir al quien sobresale de las mayorías. Casos de otros 'youtubers' como 'Wall Street Wolverine', 'The Grefg' o 'Willyrex' son solo algunos de los muchos ejemplos que confirman la fuga de emprendedores por motivos fiscales.

Lo curioso de todo esto es que si se comenta en España que una persona emigra a otro país buscando una mejor situación económica y/o condiciones laborales parece estar bien visto por todos, e incluso poniendo "puente de plata" a buscar en Alemania o Inglaterra condiciones que quizás no encuentre uno en su país, y que no puede aportar, por tanto, un pago de impuestos al Estado. Sin embargo, si en vez de una persona en paro, el caso es muy distinto, de una persona con éxito económico, que cansado de estar pagando los tipos marginales máximos del IRPF que casi podemos calificar como "robos legales" donde la mitad del esfuerzo económico será para el Estado, en este caso ciertos medios de comunicación muy afines al Gobierno social-comunista buscan demonizar y poner en el punto de mira a quienes voluntariamente y legalmente, repito LEGALMENTE, optan por irse a vivir a otro país, buscando también unas mejores condiciones profesionales.

¿Quiénes son determinados medios y políticos para hablar sobre lo que deben o no deben hacer las personas con su dinero, dentro del marco legal? O será que cuando una persona se encuentra en paro y cuesta dinero al Estado, se ve con buenos ojos que se "busque la vida" en otro país, pero si esta persona genera 2 millones de euros al año (porque se lo ha ganado) lo queremos retener para poder destriparlo a impuestos aprovechando que aportará mucho más dinero en solo 1 año que la mayoría durante toda la vida.

Pero esto tiene una sencilla explicación, explicada en gran parte por la envidia y mediocridad española sobre todo el que destaca, ejemplo por cierto, científicamente demostrado a través de un experimento que se realizara con monos... Si analizamos desde el punto de vista biológico a qué grupo podemos equiparar la inmensa mayoría del sistema político español, vemos que personas que viven exclusivamente de pagos públicos cuyo dinero es a costa de cobrar impuestos sobre personas que aportan productividad a este país, sin ellos aportar nada a cambio, encontramos aquí una gran similitud con los parásitos. Seres vivos que sin dar nada a cambio viven y se aprovechan de otras especies superiores hasta que éstas desaparecen y buscan otra víctima. Por tanto, no es necesaria alta inteligencia para ver en nuestra actualidad qué roles cumple cada uno de los grupos.

Por otro lado, ciertos medios de comunicación afines a intereses políticos actúan como altavoces del Gobierno reforzando el mensaje de "no patriotas" sobre aquellos que se marchan del país buscando mejor situación fiscal para su dinero, pudiendo así destinar el dinero ahorrado a su familia y generaciones futuras, en vez de permitir ese "robo legal" de un actual sistema fiscal parasitario y confiscatorio como el actual.

Lo curioso es que nadie parece ver el problema de esto. Y no, no es la fuga de personas que no permiten ni aceptan ser esclavos de un sistema fiscal como el español, que ya desde nuestra infancia y a través del sistema educativo busca "educarte" y "orientarte" a la obtención de un salario y no de otro tipo de actividades económicas, pues bien es sabido por unas minorías que la forma fiscal de poder obtener la mayor cantidad de impuestos de una persona es que ésta obtenga todos sus ingresos por salario, ya que cuanto más gane, mayor % de impuestos pagará. Algo que no ocurre, por ejemplo, con otro tipo de ganancias como pueden ser las bursátiles o a través de sociedades donde nos movemos en tipos del 23%/25% como máximo.

El verdadero problema radica en que España no aporta un sistema fiscal que haga:

1º. Que estas personas no tengan que salirse del país y puedan estar en un entorno fiscal aceptable, y con aceptable quiero decir que no entre en unos niveles cercanos al 50% confiscatorios.

2º. Un sistema fiscal que ya no solo evite la fuga de emprendedores de España, sino que sea tan atractivo que atraiga a otros emprendedores de diversos países a venir a España, como si hacen otros países.

En definitiva, cuidar a quien aporta dinero, ya que sin ello, y tratando con odio a estas personas por actuar en su libertad, España acabará siendo el país de las fugas de capitales y emprendedores, quedando aquí las rentas medias/bajas y volviéndose contra sí mismo el sistema parasitario político que busca vivir a costa de la genialidad y fomentando odio y mediocridad social sobre aquellos que deberían ser vistos como ejemplos a seguir.

Y si hay una frase que se puede aplicar a esta situación fiscal española es la siguiente: "Un tonto y su dinero, nunca pasan mucho tiempo juntos...".

Piénsenlo...