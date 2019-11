Una pregunta que me surge es de qué depende que unos traders sean rentables y tengan éxito, cuando otros que han recibido la misma formación no la tienen. Hace poco mi mentor publicó un tweet, fruto de una investigación que ha llevado a cabo, en el que decía que “El rendimiento distinto depende de fortalezas diferentes”, evidentemente. El éxito de un trader depende del talento y el interés nativo, desarrollando habilidades sobre el conocimiento adquirido.

Es después cuando el trader va más allá, desarrolla ese talento, con el interés que pone en mejorar. Pero vayamos al grano... ¿Cuáles son los dos caminos para tener éxito en trading?

1.- Es cuando el trader está involucrado con los mercados y encuentra una alta satisfacción en llevar a cabo esta actividad. Como dice el vídeo de Matt Hemmi “Te atreves a soñar” , cuando encuentras tu destino y lo que deseas en la vida, regresas a tu zona de confort para recoger aquellas habilidades que dejaste olvidadas, y hoy pueden ayudarte a prosperar.

Los mercados son cambiantes y si ya has tenido éxito en trading debes seguir trabajando en mantenerlo, refinando tus habilidades… y ¿por qué no? Adquiriendo otras nuevas. Trabajando más y mejor en tu trading.

2.- Es cuando el trader no ha experimentado el éxito aún. Sabe que otros han llegado, pero él se siente frustrado en su compromiso con los mercados financieros. Para este trader el camino será más duro, le falta la energía del primero, y es una de las mejores señales para ver que el trader no está en el camino correcto. Probablemente es porque se ha equivocado en el método.

No todos los jugadores del campo tienen el mismo rol, es diferente el que está de delantero que el que es defensa de su equipo. Por ello, gran parte del éxito en trading es encontrar tu sitio correcto. Cuando empecé, probé todo lo que la bolsa me daba para hacer dinero, y al final opté por los productos con apalancamiento para corto plazo como CFD’s y futuros, dejando las acciones para el largo plazo sin apalancamiento. Encontré el nicho donde estaba cómoda con mis inversiones.

Sólo cuando has encontrado aquel mercado y aquel instrumento financiero en el que te encuentras cómodo, es cuando la magia se produce, y todo cobra sentido. No hay un único camino hacia la victoria y sí que debemos encontrar el nuestro hacia ella. La idea principal de este artículo proviene de uno de Brett Steenbarger que he traducido y deseo añadir, y es que el gran logro de los traders de éxito está precisamente en “no rendirse”.

Muchos tienen la cultura del “pelotazo” y piensan que el trading es llegar rápidamente, cuando es justo lo contrario, ya que desde mi punto de vista es más rápido que estudiar una carrera universitaria, pero más lento que hacerte autónomo, que tienes el trabajo inmediatamente.

