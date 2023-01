Muchos son los inversores que quieren sacar la máxima rentabilidad a su dinero pero muy pocos son los que lo consiguen con un éxito arrollador, ¿existe una fórmula mágica? ¿Cómo han amasado sus grandes fortunas? ¿Qué aconsejan?

Actualmente, la tecnología está de moda para consumidores e inversores. Es un sector en auge y muy reciente sobre el que existe aún mucho desconocimiento pero su potencial de revalorización es más alto que el de otros sectores. Warren Buffet es actualmente el inversor más famoso del mundo y de los tres más ricos. Sus inversiones siempre se han centrado en sectores de comunicación, seguros y consumo (su mejor apuesta fue Coca Cola) y, actualmente, se ha sumado a la moda de invertir en compañías tecnológicas.

Según Warren Buffet, "nunca invierta en negocios que usted no pueda entender" y además tenga en cuenta que "debería invertir en negocios que incluso un idiota pueda gestionar porque algún día un idiota lo manejará". Aconsejando análisis y sentido común, sostiene que el secreto consiste en ponerse en los pies de un futuro propietario e informarse de las empresas hasta entender a la perfección su negocio.

Otros dos grandes inversores como George Soros y David Tepper también se han dejado llevar por la fiebre de la tecnología y mientras que Soros ha apostado Google y se ha deshecho de gran parte de sus participaciones en Apple, Tepper ha comprado participaciones en la compañía de la manzana y también en Oracle. Además de posicionarse en compañías de referencia tecnológica para los sectores de salud y finanzas.

Pero ¿y qué hay de Peter Lynch, el gran gurú de los fondos de inversión? ¿o de Ray Dalio el rey de los hedge funds? El Fondo Magellan del que Lynch fue nombrado jefe en 1977, actualmente, es uno de los mayores en tamaño y de los mejores en rendimiento.

Según Lynch, no se debe perder de vista el horizonte temporal, las empresas tienen un destino, crecer. El camino puede ser más o menos corto pero las empresas, a no ser que se vean truncadas, serán cada vez más seguras y obtendrán mayores ganancias lo que asegura crecientes títulos y beneficios. Además, aconseja tener paciencia y sentido común, no dejarse llevar sin entender lo que se está haciendo y potenciar la experiencia y la percepción. Todo esto podría resumirse en una de sus grandes frases: "Invertir es divertido, excitante y peligroso si no haces los deberes".

Ray Dalio empezó de cero y actualmente es el fundador de Bridgewater Associates, el Hedge Fund más grande del mundo. Ray siempre ha tratado de encontrar equilibro en la inversión y aconseja que "los inversores deben diversificar sus carteras y entender que en el mundo de hoy los ingresos serán así: el 1% con el dinero, el 3% con obligaciones y el 4% con acciones".

Además de tener en cuenta las experiencias y consejos anteriores, no podemos perder de vista a otros famosos inversores y economistas que a lo largo de los años nos han dejado grandes reflexiones:

Benjamin Graham: "Mister Market es un esquizofrénico en el corto plazo pero recupera su cordura en el largo plazo".

Benjamin Franklin: "Si queréis no aprendáis solamente a saber cómo se gana sino también cómo se invierte".

Keynes: "Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia".

Laurence H. Summers: "La mayoría de los inversores quieren hacer hoy lo que deberían haber hecho ayer".

Resulta evidente que no todos los inversores son iguales, ni piensan ni proceden igual, y, por tanto, sus decisiones sobre inversión tampoco lo son. Para ser un buen inversor no existe una fórmula mágica como la de Coca Cola. Dejarse asesorar por la experiencia, instinto, equilibrio, análisis y sentido común son algunos de los ingredientes que todo inversor debe tener en cuenta para conseguir su "fórmula mágica" personal. Y sin olvidar lo más importante, las ganas de ganar y sacar rentabilidad al dinero del que se dispone.