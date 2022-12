Todos los años confeccionamos listas de cosas que queremos hacer y otras que queremos dejar de hacer en nuestra vida. Para el 2023 voy a proponerte unas pequeñas pautas de asesoramiento personal con una lista de objetivos y metas que podrías proponerte cumplir, aunque pese a nuestra buena voluntad, la mayoría suele quedarse a mitad de camino y algunos solo en el intento.

Para que esto no ocurra, debemos plantearnos objetivos realistas. Tenemos que saber lo que realmente queremos y para qué lo queremos, que lo podamos hacer. Los retos imposibles no llevan a ningún lado, tienen que depender exclusivamente de nosotros. Solo podemos controlar lo que está en nuestras manos.

Asesoramiento en 15 puntos:

1. Aumentar el rendimiento en el trabajo.

2. Ahorrar dinero.

3. Ser más disciplinado para las cosas que me propongo.

4. Pagar mis deudas.

5. No buscar excusas.

6. Salir de mi zona de confort.

7. Apreciar más lo que tengo.

8. Quejarme menos y sonreír más.

9. Ser un mejor ejemplo para mis hijos.

10. Tener el valor para fracasar.

11. Vivir una vida más sana y cuidarme.

12. Decir más a menudo 'no'.

13. Quedar más a menudo con amigos.

14. Dejar de hacer buenos propósitos que no voy a cumplir.

15. Tomar el control de mis inversiones.

Asesoramiento para el nuevo año: cuando empezamos un nuevo año es la mejor etapa para cambiar y modificar actitudes que el año anterior no funcionaron. Por eso, en el tema de las inversiones hay que renovarse. Ahora nosotros tomaremos el control de nuestras inversiones y no será el banco el que decida por nosotros. Apostaremos por los Robo Advisor, así tendremos un asesoramiento personalizado y nosotros le diremos a nuestro banco qué fondos de inversión queremos y no dejaremos que sea este el que nos coloque el que quiera. Tomaremos el control.