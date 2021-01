El mundo parece haber cambiado. Los inversores institucionales siempre han sido vistos como "manos fuertes", es decir aquellos capaces de mover el mercado, mientras que los inversores minoristas son descritos como "víctimas" del sistema, aquellos que debían sufrir la tendencia del mercado, convirtiéndose por supuesto en víctimas. De hecho, de los movimientos inducidos por aquellos que pudieron mover grandes cantidades de dinero.

La evidencia de los últimos días muestra que algo ha cambiado, y mucho.

En este artículo me gustaría ir más allá del asombro que uno siente al leer los artículos sobre las actuaciones estelares del título de GameStop (y no solo). Mi objetivo es analizar con vosotros las consecuencias para el mercado de este comportamiento irracional de los inversores minoristas.

Vamos a empezar desde el principio.

La forma de operar ha cambiado. Lo estamos descubriendo estos días. Las noticias sensibles al precio ya no se leen. Ya no se miran los gráficos, ya no se estudia análisis técnico (un tema muy malo para el inversor 'millennial'). La fuente de inspiración para el trading, la de rendimiento de dos dígitos, son las redes sociales. "¿Qué?", diría un trader navegado acostumbrado a pasar horas delante de gráficos y leyendo las noticias que salen de las terminales de Bloomberg.

Sí. Parece una locura, pero es así. Para encontrar las acciones que comprar, ahora hay que pasar mucho tiempo revisando los chats en Twitter, Reddit o MarketBet. Es allí donde se encuentran los títulos para 'hacer estallar', aquellos en los que están enfocados y en los que 'todos' pronto realizarán órdenes de compra.

Y si estos valores son valores de empresas cercanas a la quiebra, con fundamentos horrendos, no importa. De hecho, pueden representar una 'ventaja', ya que probablemente en estos valores los fondos de cobertura están bien 'cortos' y cuando estos valores comienzan a subir, se activan las coberturas, lo que ayuda en la subida vertical.

Entonces, ¿hay que condenar a estos inversores minoristas? No.

En mi humilde opinión, son buenos a su manera. Entendieron dónde radica la debilidad del sistema. Han encontrado el talón de Aquiles de los mercados financieros. Finalmente pueden redimirse después de años de 'violencia sufrida'.

Y este es el estado de ánimo con el que se acercan al mercado. Muchos de estos inversores ven estas operaciones como auténticas batallas contra el sistema. Podríamos llamarlos el 'no global de las finanzas', los 'traders black block'.

En estos días no hablamos más que del rendimiento estelar del título de GameStop. Su precio en enero pasó de cero a 347 dólares.

¿La razón? Fue una de las acciones con más posiciones cortas por parte de los fondos de cobertura.

¿Recuerdan el repunte de Tesla después de publicar las ganancias del primer trimestre? La acción ha subido durante semanas, presa de la cobertura de posiciones cortas acumuladas a lo largo de los meses antecedentes por los fondos de cobertura que estuvieron cortos en el 20% de la capitalización de mercado.

En el caso de GameStop, las posiciones cortas eran mucho, mucho más altas. En resumen, era la situación óptima para provocar un pequeño apretón.

Pero, ¿es el caso de GameStop un caso aislado? No.

Y aquí yace el problema. La actividad de los inversores minoristas se ha transformado de una actividad cercana al juego en una actividad real de búsqueda de posiciones cortas. Ahora saben que aquí es donde está la ganancia segura.

Pensamos en el comportamiento de las acciones como AMC Holding o las de Bed Bath & Beyond, que en pocas sesiones pasaron de 16 a 37 dólares... y estamos hablando de una empresa que capitaliza 4.600 millones de dólares, pero cuyo único problema es que el 62% de su capital flotante está sujeto a posiciones cortas.

¿Cuáles son las repercusiones en el sistema de esta actividad de compresión corta planificada?

Las repercusiones son graves. Los inversores minoristas aún no se dan cuenta de esto.

Veamos qué pasa.

Los fondos de cobertura que se ponen cortos en acciones son generalmente fondos que tienen posiciones largas y cortas al mismo tiempo. Su rendimiento está dado por el Alfa que generan, es decir, por la capacidad de obtener un rendimiento positivo de la suma de las posiciones cortas y largas. No es que tengan que ganar en ambas posiciones. Lo importante es que en posiciones largas ganan más que en posiciones cortas, o al revés. Se llama trading relativo.

A menudo, en términos de valor, sus posiciones están equilibradas. Por ejemplo, podrían tener 100 millones de posiciones largas contra 100 millones de posiciones cortas. En este caso, su estrategia es neutral en el mercado.

Así que supongamos que uno de estos (pobres) HF obtiene un pequeño apretón en una posición corta como en GameStop. Se apresuraría a cerrar la posición. En ese momento, para permanecer neutral en el mercado, se vería obligado a vender una posición larga, de la que obtiene ganancias. Este cierre se puede realizar para compensar la pérdida sufrida o para equilibrar el peso.

En el primer caso, el fondo de cobertura podría verse obligado a vender más de una posición larga para compensar la pérdida sufrida en la posición corta cerrada con ansiedad.

En el segundo caso, simplemente cerraría la posición con el mismo peso que la posición corta, pero probablemente consolidaría una pérdida. La consolidación de la pérdida genera una alarma de margen. Aquellos que han prestado dinero a los fondos de cobertura podrían pedirles que reduzcan su inversión, la llamada exposición bruta (suma de posiciones largas y cortas) porque su cartera se ha vuelto demasiado volátil y la garantía de financiación otorgada por los valores se ha vuelto insuficiente.

Y luego se disparan los cierres obligatorios, los que se hacen porque hay que hacerlos, y no porque quieren que se hagan.

Y aquí viene el grave problema.

Si el patrón comienza a verse así, si la contracción corta se convierte en una causa de la eliminación forzosa de todas las posiciones de fondos de cobertura (largas y cortas), entonces el asunto podría volverse serio. Las acciones cortas continuarían subiendo y las acciones largas (las buenas) comenzarían a caer. Este proceso ya ha comenzado.

En este contexto, los inversores minoristas no solo ganarían la histórica batalla 'contra el sistema', sino que se convertirían en los causantes de un sell off masivo de la que ellos mismos tarde o temprano serán víctimas, y luego culparán a los 'fondos especulativos' que manipulan los mercados.

En este escenario, todos pierden.