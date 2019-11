Las ambulancias ya se encuentra en el lugar de los hechos para atender a cinco personas heridas, según la última cifra facilitada por fuentes policiales citadas por 'SKY News'. En Twitter, la Policía Metropolitana no ha dado un número concreto, pero sí ha confirmado que "los servicios de emergencia atendieron enseguida a los heridos, entre los que se incluían agentes".

El cuerpo de seguridad londinense ha pedido a los ciudadanos que abandonen la zona. Además, ha acordonado el Borough Market y se ha decidido cerrar la estación de metro The Monument, que se encuentra muy cercana a la zona de los hechos.

Por el momento, no existe una versión oficial que esclarezca lo acontecido, pero Scotland Yard esta tratando este incidente "como si estuviera relacionado con el terrorismo". Un reportero de la BBC apunta que ha escuchado disparos después de ver a un grupo de hombres involucrados en una pelea y la policía también ha confirmado haber disparado a un hombre. Además, en varias imágenes se puede observar un camión blanco cruzado en medio de la carretera, lo que refuerza la idea de que puede ser un ataque premeditado.

En un vídeo difundido por redes sociales, se puede ver a un hombre reducido en el suelo por dos individuos vestidos de civil y rodeada por varios policías. Una de las personas que se encontraba en el forcejeo se aleja portando un cuchillo de grandes dimensiones que habría sustraído al agresor. Después, un agente aparta al otro civil y es en ese momento cuando se producen los disparos contra el sospechoso que se encontraba en el suelo. La BBC destaca que desde el Gobierno consideran que se ha actuado de forma "defensiva", ya que existía información previa de lo servicios de inteligencia.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que "como precaución, el horrendo incidente del Puente de Londres, está siendo tratado como si estuviera relacionado con el terrorismo". También ha ratificado que "hubo personas heridas en el ataque", aunque tampoco ha aportado una cifra exacta ni ha aclarado la gravedad. "Debemos mantenernos decididos en nuestra determinación de mantenernos fuertes y unidos frente al terror. Aquellos que buscan atacarnos y dividirnos nunca tendrán éxito", ha añadido.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha manifestado a través de Twitter, donde ha declarado que se mantiene "constantemente informado" y agradece "a la policía y los servicios de emergencia por su respuesta inmediata". Por su parte, el líder del mayor partido de la oposición, Jeremy Corbyn, también ha querido dar las gracias por la actuación ante "las impactantes informaciones que llegan del Puente de Londres".

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible.