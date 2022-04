Reino Unido ha detectado una nueva variante de coronavirus. Se trata de Ómicron XE, una 'recombinación' de cepas que contiene una mezcla de Ómicron BA.1, muy infecciosa y que surgió a finales de 2021, y de la más reciente BA.2, actualmente la dominante en el país. La variante XE se ha detectado hasta ahora en 637 pacientes.

Los datos han sido proporcionados por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) en un momento delicado, y es que el país se enfrenta a un nuevo aumento de las hospitalizaciones por Covid-19. No obstante, este organismo ha asegurado que actualmente no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre su transmisibilidad o gravedad, según recoge 'CNBC'.

Los expertos confirman que este tipo de recombinaciones no son infrecuentes, ya que se han producido varias veces desde que comenzó la pandemia. Se dan cuando un individuo se infecta con dos o más variantes al mismo tiempo, lo que da lugar a una mezcla de su material genético dentro del cuerpo del paciente.

En cualquier caso, los datos sobre la gravedad de la nueva variante y su capacidad para evadir las vacunas aún no están claros. Sin embargo, las primeras estimaciones sugieren que podría ser más transmisible que las cepas anteriores. De hecho, según los datos de la Agencia, la XE tiene una tasa de crecimiento del 9,8% por encima de la BA.2, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha cifrado en el 10%.

Por eso las autoridades sanitarias siguen vigilando la situación. "Este recombinante en particular, XE, ha mostrado una tasa de crecimiento variable y todavía no podemos confirmar si tiene una verdadera ventaja de crecimiento. Hasta ahora no hay suficientes pruebas para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la eficacia de la vacuna", ha dicho la profesora Susan Hopkins, asesora médica jefe de la UKHSA.

El primer caso confirmado de la Ómicron XE se detectó en Reino Unido el 19 de enero de este año, lo que sugiere que podría haber estado en circulación durante varios meses. También se ha detectado fuera del país, en Tailandia. El problema ahora es que se están adoptando cambios en la forma de cuantificar la pandemia, lo que algunos expertos creen que podría dificultar la predicción de los repuntes y la comprensión de las nuevas variantes.

Además, la Ómicron XE surge cuando China está en medio de su última oleada de contagios, que ha llevado a Shanghai a un bloqueo prolongado. En el gigante asiático también se ha registrado una nueva subvariante del Covid, denominada BA.1.1. No coincide con otros tipos de coronavirus secuenciados en China o notificados a la base de datos mundial de variantes, y se detectó en la ciudad de Suzhou, cercaba a Shanghai.