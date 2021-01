Merck va a interrumpir el desarrollo de sus dos vacunas experimentales contra el Covid-19 después de que los primeros datos de los ensayos hayan demostrado que no generaban respuestas inmunitarias comparables a las de una infección natural o a las de las vacunas existentes, informa Bloomberg.

El gigante farmacéutico estadounidense, que cuenta con un largo historial de éxito en el desarrollo de vacunas, había adoptado una estrategia diferente a la de sus rivales Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, utilizando un enfoque más tradicional de centrarse en vacunas basadas en virus debilitados y de una sola dosis. Una, llamada V590, tomó prestada la tecnología de la inoculación contra el ébola de Merck, mientras que la otra, V591, se basa en una vacuna contra el sarampión utilizada en Europa.

Tanto la V590 como la V591 habían quedado rezagadas en la carrera por el desarrollo de la vacuna. Merck terminó de reclutar a los primeros participantes para los estudios de seguridad de la fase inicial a finales de 2020, cuando los líderes Pfizer y Moderna se preparaban para comunicar los datos de la fase final sobre la eficacia de sus vacunas. Merck recibió este mes los resultados provisionales de sus ensayos.

Los resultados fueron "decepcionantes y un poco sorprendentes", dijo Nick Kartsonis, vicepresidente senior de investigación clínica para enfermedades infecciosas y vacunas en los Laboratorios de Investigación Merck. Ambas inyecciones generaron menos anticuerpos neutralizantes para detener la infección que otras vacunas Covid-19, y produjeron respuestas inmunitarias inferiores en comparación con las personas que habían contraído el coronavirus de forma natural.

En el mercado se está comentando que este 'jarro de agua fría' con Merck es un 'suma y sigue' en las múltiples noticias negativas que se están conociendo relacionadas con las vacunas. Las vacunas no llegan al ritmo previsto -Italia ha dicho que demandará a AstraZeneca por los retrasos, como ya ha hecho con Pfizer- y no se están poniendo la velocidad esperada. Preocupa además su efectividad con las nuevas cepas del virus. Todo esto no gusta nada a los índices, que cotizan en mínimos del día y con caídas abultadas tras conocer esta noticia.