En las últimas semanas, India se ha enfrentado a un asombroso incremento de nuevas infecciones por coronavirus. Durante el fin de semana, batió otro récord mundial de casos diarios (350.000 nuevos contagios el domingo), lo que elevó el total acumulado del país a 16.960.172 casos, según las cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins.

"Al igual que la India envió ayuda a Estados Unidos cuando nuestros hospitales se vieron sometidos a una gran presión al principio de la pandemia, Estados Unidos está decidido a ayudar a la India en este momento de necesidad", declaró el domingo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, según informa CNBC.

Horne añadió que Estados Unidos enviará las materias primas necesarias para que la India pueda fabricar la vacuna Covishield, así como productos terapéuticos, kits de pruebas de diagnóstico rápido, ventiladores y equipos de protección.

"La Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos está financiando una importante ampliación de la capacidad de fabricación de BioE, el fabricante de vacunas en India, lo que permitirá a BioE un aumento de la producción de al menos mil millones de dosis de vacunas Covid-19 para finales de 2022", escribió Horne, quien añadió que Estados Unidos también enviará a India un equipo de asesores de salud pública del Centro de Control de Enfermedades y de USAID.

El anuncio se produce tras una llamada realizada el domingo entre el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, y el asesor de seguridad nacional de la India, Ajit Doval. Sullivan destacó la solidaridad de Estados Unidos con India, los dos países con el mayor número de casos de Covid-19 en el mundo.

La respuesta de Estados Unidos se produce después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania prometieran ayuda a la India durante el fin de semana.

El domingo, Biden escribió en Twitter que su administración está "decidida a ayudar a India en su momento de necesidad".

Just as India sent assistance to the United States as our hospitals were strained early in the pandemic, we are determined to help India in its time of need. https://t.co/SzWRj0eP3y