EEUU relaja las restricciones. El departamento de Salud ha anunciado este martes que permitirá estar al aire libre sin mascarilla a las personas vacunadas. Además, quienes no lo estén también pueden dejar de usarlas en algunos casos.

El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y más de un tercio se han vacunado por completo.

En concreto, los vacunados no necesitan usar mascarilla cuando caminan, hacen senderismo, andan en bicicleta, corren solos o se reúnen en pequeños grupos al aire libre, según han explicado funcionarios federales de salud, dando un paso importante para aliviar las restricciones pandémicas y al mismo tiempo alentar a más gente a recibir vacunas.

"El mensaje es claro: 'Estás vacunado, ¿adivina qué? Tienes la oportunidad de volver a un estilo de vida más normal. Si no está vacunado, todavía está en peligro", afirma el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, en una entrevista con CBS This Morning. "Hay muchas situaciones en las que la gente completamente vacunada no necesita llevar mascarilla, particularmente si están al aire libre", ha dicho la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

Las personas no vacunadas -definidas por los CDC como aquellas que aún no han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o la fórmula de una sola dosis de Johnson & Johnson- deben usar mascarillas en reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas. También deben seguir utilizando mascarillas en los restaurantes al aire libre.

Sin embargo, todo el mundo debe seguir usando máscaras en eventos al aire libre con mucha gente, como conciertos o eventos deportivos, dicen los CDC. Además, la agencia sigue recomendando el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, como peluquerías, restaurantes, centros comerciales, museos y cines.