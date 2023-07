Inmobiliaria Colonial ha presentado este jueves sus resultados correspondientes a la primera mitad del año, en la que ha registrado pérdidas por valor de 347 millones de euros, frente a las ganancias de 355 millones cosechadas en el mismo periodo del año pasado, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto recurrente del grupo ha sido de 87 millones de euros, lo que arroja un crecimiento del 14% desde el año anterior, y que deja el resultado neto recurrente por acción en 0,16 euros.

"El importante incremento de los resultados recurrentes se basa en el crecimiento de los ingresos por rentas de la cartera de activos del Grupo Colonial. Gracias a su posicionamiento prime, el grupo es capaz de capturar los impactos de la indexación, así como crecimientos de rentas en contratos firmados. Adicionalmente, la exitosa entrega de proyectos, así como las adquisiciones realizadas, ha permitido obtener unos ingresos adicionales", destaca la compañía.

Los ingresos por rentas han crecido un 8% en el último año, hasta los 183 millones, mientras que el Ebitda recurrente se ha ubicado en los 156 millones, lo que supone un aumento del 16% en la comparativa interanual.

La entrega de proyectos y el programa de renovaciones han aportado 14 millones de crecimiento de ingresos, y en ese sentido destaca la contribución de ingresos de Biome, Cézanne Saint-Honoré y Washington Plaza en París, Velázquez 86D y Miguel Ángel 23 en Madrid, así como Diagonal 530 y Wittywood en Barcelona.

Además, la desinversión de activos no estratégicos y el resto de los impactos 'no like for like' han supuesto una reducción del 12% interanual de los ingresos.

La ocupación del grupo se sitúa en niveles del 97%, alcanzando "una de las ratios más altos del sector". Destaca en particular la cartera de inmuebles de París, que ha alcanzado plena ocupación con un 100%, seguida del portafolio de Madrid, con un 97%.

"En un entorno de incertidumbre en el mercado de inversión, Colonial está mostrando la fortaleza de su modelo de negocio y consiguiendo resultados operativos récord a través de crecimiento de rentas y aumento de la ocupación, capturando el efecto de la indexación, y cumpliendo con la exitosa entrega de proyectos, hecho que provoca que la corrección de activos tenga en la cartera de Colonial un comportamiento resiliente", ha afirmado Pere Viñolas, consejero delegado de la compañía.