Las acciones de Apple suben un 1% en el mercado 'after hours', que registra las operaciones fuera de hora en Wall Street, después de mejorar las expectativas con sus resultados. La tecnológica estadounidense ha obtenido un beneficio por acción (BPA) de 4,99 dólares en su primer trimestre fiscal, por encima de los 4,54 dólares que esperaba el mercado.

Los ingresos también han sido mejores de lo que se creía. Entre octubre y diciembre, la compañía facturó 91.820 millones de dólares, cuando la previsión era de 88.380 millones. Además, con estas cifras ha aumentado en un 8,9% sus ventas del mismo periodo del año anterior.

En un comunicado, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, se ha mostrado "encantado" de presentar los ingresos trimestrales más altos en la historia de la compañía. Un récord que han conseguido ​​"por la fuerte demanda de nuestros modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, y los récords de todos los tiempos en Servicios y Wearables", ha añadido.

Sobre el coronavirus en China, Cook ha confirmado que la compañía está restringiendo los viajes de sus empleados en el país, que han reducido el horario de sus tiendas minoristas y que han cerrado una de sus tiendas.

Por su parte, el director financiero, Luca Maestri, ha destacado que devolvieron casi 25.000 millones de dólares a los accionistas durante su primer trimestre fiscal, "incluyendo 20.000 millones en recompras de acciones y 3.500 millones en dividendos y equivalentes".

Para el segundo trimestre fiscal, la previsión de la tecnológica es alcanzar un BPA de 0,77 dólares y unos ingresos de entre 63.000 y 67.000 millones de dólares. Además, ha informado de que pagará dividendo el próximo 13 de febrero para los accionistas registrados al cierre del 10 de ese mismo mes.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Como seguramente ya saben, no se puede decir mucho de un título que se encuentra en subida libre absoluta, al igual que con aquellos que lo hacen en caída libre", apunta el analista de 'Bolsamanía', José María Rodríguez. "Prueba de que la tendencia no puede ser más alcista, además del hecho de que recientemente ha marcado máximos de todos los tiempos en los 323,33 dólares, es el hecho de que por el momento tenemos 24 semanas consecutivas en las que el precio (en periodo semanal) no ha cerrado nunca por debajo del mínimo de la vela semanal previa", añade.

"El caso es que, de terminar así la semana, será la primera vez desde el pasado mes de agosto en el que tendremos un cierre semanal por debajo del mínimo previo. Es decir, será la confirmación del inicio de una más que probable fase correctiva que drene/ajuste proporcionalmente las fortísimas subidas de tantos y tantos meses", concluye este experto.