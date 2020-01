Apple es un título en subida libre absoluta, lo que quiere decir que no es nada fácil encontrar niveles de soporte que realmente sean importantes. Pues estos cotizan muy lejos de los precios actuales.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA S1 303 S2 268 R1 318 R2 323 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Como seguramente ya saben, no se puede decir mucho de un título que se encuentra en subida libre absoluta, al igual que con aquellos que lo hacen en caída libre. Prueba de que la tendencia no puede ser más alcista, además del hecho de que recientemente ha marcado máximos de todos los tiempos en los 323,33 dólares, es el hecho de que por el momento tenemos 24 semanas consecutivas en las que el precio (en periodo semanal) no ha cerrado nunca por debajo del mínimo de la vela semanal previa. Y esto ya lo dice todo. Por otro lado Apple publica resultados este martes al cierre de Wall Street, lo que quiere decir que este miércoles despertará con importantes subidas o bajadas en función de los resultados que anuncie. El caso es que, de terminar así la semana, será la primera vez desde el pasado mes de agosto en el que tendremos un cierre semanal por debajo del mínimo previo. Es decir, será la confirmación del inicio de una más que probable fase correctiva que drene/ajuste proporcionalmente las fortísimas subidas de tantos y tantos meses. Por lo que, a modo de resumen, estaremos muy atentos al cierre de la vela semanal este viernes.