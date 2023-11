AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, ha presentado sus resultados de los nueve primeros meses del año, un periodo en el que la compañía ha informado de un beneficio neto atribuido a los accionistas de la empresa dominante de 50,7 millones de euros frente a las pérdidas de 1,3 millones del mismo lapso de 2022.

Los ingresos generados por AmRest entre enero y septiembre también han registrado un incremento hasta los 1.802,7 millones desde los 1.551 millones del ejercicio precedente.

Por su parte, en el tercer trimestre del año, las ventas han crecido a niveles de doble dígito y se han situado en 632,8 millones, lo que supone un 11,6% más en base comparable con respecto al mismo periodo de 2022.

"Como en trimestres anteriores, el crecimiento de las ventas se debe a un nuevo avance en el número de transacciones que se han incrementado un 3%, y a una gestión activa de ingresos que incluye incrementos de precios", ha detallado la empresa.

Por tipología de servicio los mayores avances se han registrado en café y QSR, siendo casual dinning el que ha mostrado un menor nivel de crecimiento, afectado por la negativa evolución de la divisa China.

Asimismo, las ventas digitales han seguido avanzando y durante el tercer trimestre del año han marcado un nuevo récord; mientras que todos los canales de distribución han vuelto a cosechar mayores niveles de actividad. Las ventas de consumo en sala han mostrado el mayor nivel de avance, seguido de take away y drive through, siendo delivery el único canal que no ha alcanzado el crecimiento de doble dígito.

El EBITDA generado durante los nueve primeros meses del año ha sido de 282,9 millones frente a los 244,2 millones del ejercicio de 2022. Adicionalmente, el beneficio operativo (EBIT) ha alcanzado los 104 millones de euros, desde los 80,4 millones del año anterior, lo que representa un margen EBIT del 5,8%.

"Esta positiva progresión es prácticamente generalizada en todas las geografías. El margen EBITDA se sitúa en el 17,5% siendo el nivel más alto desde que comenzaran los problemas de suministro a nivel global y se dispararon las presiones inflacionistas en todo el mundo", ha resaltado AmRest.

El CAPEX en el trimestre se ha elevado hasta los 43,5 millones de euros, frente a los 33,9 millones de euros del mismo periodo de 2022, y además de a la apertura de restaurantes, las inversiones se están dedicando a la modernización de un número récord de establecimientos y a continuos avances en los procesos de digitalización.

AmRest ha finalizado el tercer trimestre del año con una cartera de 2.143 restaurantes tras abrir 24 unidades y cerrar 4 durante el trimestre. En el acumulado del año, las aperturas ascienden a 53 mientras que los cierren alcanzan las 38 unidades.

El grupo mantiene la previsión de abrir durante el presente ejercicio más restaurantes que en 2022, cuando se han incrementado a 109 unidades, y la intención de continuar con la estrategia de optimización de cartera con el objetivo de seguir avanzando en una asignación eficiente del capital.