Johnson no quiere elecciones pero exige apoyar su órdago sobre el Brexit

Según informa BBC, el primer ministro las puede convocar este mismo miércoles

Boris Johnson está considerando convocar elecciones generales anticipadas en Reino Unido si los parlamentarios que quieren bloquear un Brexit sin acuerdo derrotan al Gobierno esta semana. Aunque ha señalado públicamente que no quiere elecciones, ha exigido a los diputados del Partido Conservador que no apoyen las proposiciones del Partido Laborista.

Según informa BBC, las discusiones sobre este asunto se están produciendo en el número 10 de Downing Street, donde tiene su residencia oficial el premier inglés. Aunque no hay tomada una decisión, la convocatoria de elecciones podría producirse este mismo miércoles.

La reina de Inglaterra, Isabel II, aprobó la semana pasada la solicitud de Johnson de suspender la actividad en el Parlamento hasta el 14 de octubre. La salida de Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el 31 de octubre y esto ha provocado que diputados laboristas y conservadores que se oponen a un Brexit duro estén uniendo fuerzas para aprobar una ley este martes que evite esa posibilidad.

En este sentido, tienen previsto proponer una votación en el Parlamento para aprobar la denominada 'Orden Permanente 24' (SO24 - Standing Order 24), que permite a los parlamentarios solicitar un debate sobre un "asunto específico e importante que debería considerarse con urgencia".

Según BBC, el proyecto de ley obligaría al primer ministro a buscar una prórroga de tres meses, hasta el 31 de enero, si finalmente no se llega a un acuerdo de retirada antes del 19 de octubre, el día después de la próxima cumbre de líderes de la Unión Europea.

Un portavoz del Gobierno ha confirmado que Johnson valorará las votaciones sobre el Brexit que se produzcan esta semana como una moción de confianza, que tradicionalmente desencadenan elecciones generales si pierde el Ejecutivo. Desde el Partido Conservador, sus diputados han sido amenazados con la expulsión si votan junto a los laboristas en contra de los planes de Johnson.

MENSAJE DE BORIS JOHNSON

En un comunicado que ha sido hecho público esta misma tarde, Johnson ha vuelto a pedir a los conservadores que no apoyen ninguna propuesta de ley impulsada por Jeremy Corbin, líder del Partido Laborista. "Si hay algo que nos puede detener en estas conversaciones es la sensación en Bruselas de que los parlamentarios pueden encontrar alguna forma de cancelar el referéndum. O que mañana los parlamentarios votarán, con Jeremy Corbyn, por otro retraso inútil. No creo que lo hagan. Espero que no lo hagan", ha exigido.

"Pero si lo hacen", ha añadido, "simplemente debilitarán la posición del Reino Unido y harán que cualquier negociación posterior sea absolutamente imposible Para mostrarles a nuestros amigos en Bruselas que estamos unidos en nuestro propósito, los parlamentarios deben votar con el Gobierno contra el retraso sin sentido de Corbyn. Quiero que todos lo sepan: no hay circunstancias en las que le pida a Bruselas que se demore. Nos vamos el 31 de octubre, sin peros".

Sobre la posibilidad de convocar elecciones, el premier ha señalado que "dejemos que nuestros negociadores continúen con su trabajo sin esa espada de Damocles sobre sus cuellos. Y sin una elección, que yo no quiero y vosotros no queréis".