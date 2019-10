El Ibex (-0,5%) no puede con los 9.410 por las dudas de los próximos pasos del Brexit

No está nada claro que el Parlamento británico apruebe el nuevo acuerdo

Las bolsas europeas han vivido este jueves dos sensaciones muy diferentes. Los principales índices han pasado de la euforia inicial tras el nuevo acuerdo sobre el Brexit a la incertidumbre sobre si el Parlamento británico lo aprobará este sábado. El Ibex ha llegado a subir más de un 1%, pero se ha desinflado poco a poco, hasta ceder un 0,5% y situarse en los 9.340 puntos al cierre de la sesión. Durante la sesión, llegó a superar los 9.410 puntos, pero es difícil romper esta resistencia clave a la primera.

El acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) también debe ser ratificado por los Veintisiete, aunque parece que no habrá problemas. La duda está en lo que ocurra en la Cámara de los Comunes, ya que no está claro que el DUP, que esta mañana ha dicho que no apoyará el pacto, finalmente lo haga... y su apoyo es imprescindible.

La reunión del Consejo Europeo comienza en torno a las 13:30 horas. Según el orden del día, además del Brexit, los líderes de la UE debatirán sobre otros asuntos, como las conversaciones de adhesión con Albania y la República de Macedonia del Norte, las operaciones militares de Turquía en Siria y el presupuesto a largo plazo de la UE.

Por lo demás, en España sigue convulsa situación política. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, condenó anoche por primera vez todos los disturbios y los actos violentos. Todo esto mientras los líderes políticos mantienen reuniones tratando de encontrar una forma de afrontar esta situación. Durante esta noche se han repetido las movilizaciones y disturbios.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

Tras el subidón por el acuerdo del Brexit, IAG y Sabadell han llegado a subir cerca de un 3%, pero han cerrado prácticamente planos. El valor más alcista de la sesión ha sido Siemens Gamesa (+2,16%), mientras que Enagás (-1,93%) ha sido el más castigado. Además, MásMóvil ha caído un 1,62% tras una colocación del 4% de la operadora a 22,09 euros.

En el Mercado Continuo, Tubos Reunidos se ha disparado un 7,96% después de anunciar que ha llegado a un acuerdo con sus acreedores para refinanciar su deuda. Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, Morgan Stanley sube en Wall Street impulsado por unos resultados en los que ha conseguido un beneficio por acción en el tercer trimestre de 1,27 dólares frente a los 1,11 dólares previstos.

En el mercado de divisas, el euro avanza un 0,5% al cierre de la sesión, hasta los 1,1127 dólares, y la libra conseguido escalar hasta los 1,30 frente dólares, aunque ahora cotiza en los 1,286. Mientras tanto, en el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cede un 0,45% y está a punto de perder los 59 dólares.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Lo hemos intentado, pero por el momento no lo hemos conseguido.Y ello, a pesar de que el máximo de la sesión en nuestro Ibex se ha marcado en los 9.494 puntos, vamos los 9.500 puntos en números redondos. Finalmente cerramos por debajo de la fortísima resistencia de los 9.400-9.410 puntos que tantas veces se nos está atragantando", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Aunque para cerrar el hueco bajista de los 9.410 puntos se tiene que hacer el cierre de un viernes. Lo que quiere decir que todavía mañana lo podemos intentar. Ahora bien, es cierto que la sesión de 'ida y vuelta' de este jueves, desde niveles de resistencia claves, nos dejan la puerta abierta al inicio de una corrección de muy corto plazo. Corrección que le podría llevar a rellenar el hueco alcista que recientemente nos hemos dejado en los 9.256 puntos sin que en realidad nada haya cambiado sustancialmente", aclara.

"La sobrecompra diaria es también muy alta y dado que no hemos podido con resistencias lo normal, lo lógico, sería que asistiéramos a una pequeña corrección (fase de reacción) antes de intentarlo de nuevo. De todas formas, insisto, un cierre semanal por encima de los 9.410 puntos sería una señal de fortaleza importante", concluye el experto.