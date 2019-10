El Ibex cierra plano, ajeno a la caída de Bankia tras sus resultados

El selectivo superó el viernes el importante nivel técnico de los 9.410

El Ibex (+0,03) ha cerrado prácticamente plano, en los 9.433 puntos, después de superar el viernes, en cierre semanal, el nivel clave de los 9.410 puntos. Bankia ha llegado a caer casi un 4% tras publicar sus resultados, pero ha conseguido reducir las pérdidas al 1,8%. También han recortado con fuerza Viscofan (-3,95%) y Ence (-2,36%). En el lado positivo han destacado Siemens Gamesa (+1,82%) y Melia Hotels (+1,71%). Todo esto en el arranque de una semana que va a estar marcada por el Brexit, la Reserva Federal (Fed) y los resultados de todos los bancos españoles.

Respecto al Brexit, jornada y semana clave... otra vez. La Unión Europea (UE) ha aprobado una extensión del plazo del Brexit hasta el 31 de enero de 2020. Ahora, el Parlamento británico deberá decidir también esta tarde si se convocan elecciones, tal y como ha pedido Boris Johnson. El primer ministro quiere que la población acuda a las urnas el 12 de diciembre.

En cuanto a la reunión de la Fed de este miércoles, más del 90% de los expertos espera un nuevo recorte de tipos. Los inversores estarán igualmente muy pendientes de esta cita.

Y, en lo que tiene que ver con los resultados empresariales, especialmente de los bancos, Bankia ha anunciado este lunes una caída de su beneficio hasta septiembre del 22,6%, hasta los 575 millones. En cuanto a Unicaja, su beneficio subió un 11,8% en los primeros nueve meses del año. Este miércoles publican cifras Santander y Bankinter y el jueves lo harán BBVA y CaixaBank. Fuera de España, ha publicado HSBC, que ha caído casi un 4% tras ganar un 24% menos en el tercer trimestre.

ELECCIONES EN ARGENTINA

A todo este se suma hoy el resultado de las elecciones en Argentina, con el triunfo del candidato 'kirchnerista' Alberto Fernández. Era un desenlace esperado que no está teniendo especial efecto en bolsa ni en los valores más expuestos al país, como Santander (-0,08%), BBVA (-0,06%) y Telefónica (-0,57%).

Algo más de impacto ha tenido en el mercado de divisas. El peso argentino se ha revalorizado un 1% y se cambia a 0,01686 dólares al cierre del mercado en Europa. Por su parte, el euro sube un 0,18%, hasta los 1,1098 dólares. Y en el mercado de materias primas, el barril de Brent cae un 1,4% y se paga a 61,15 dólares.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Empezamos la semana dando continuidad a las subidas de los últimos días. Tímidas, pero continuadas. Y lo más importante es que la semana pasada cerramos, por fin, ese 'famoso' hueco bajista de los 9.410 puntos. Ya forma parte de la historia y ya nos vamos a olvidar de él, pues tampoco es soporte", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Era un hueco y los huecos se cierran o no se cierran. No hay más. Por lo demás, puede decirse que ya no hay nada hasta la zona de los 9.588 puntos (máximos anuales)-9.600 puntos: la parte alta del canal alcista de corto plazo", añade.

"Mientras tanto, el Dax y el Euro Stoxx 50, así como el STOXX Europe 600, marcan nuevos máximos anuales, mientras que al otro lado del Atlántico tenemos nuevos máximos de todos los tiempos en el S&P 500, Nasdaq 100, Apple, JP Morgan, Microsot y Apple, entre otros", concluye el experto.