El Ibex sube un 1,6% en la semana y recupera los 9.100 gracias a la banca

CaixaBank y Sabadell se han disparado un 7% y han liderado los avances

Los bancos han subido con fuerza este viernes y han catapultado al Ibex 35 claramente por encima de los 9.100 (+0,61%; 9.137,90 puntos). Las entidades más alcistas han sido Sabadell (+7%) y CaixaBank (+7%), mientras Bankia y Bankinter han rebotado más del 3% y Santander y BBVA más de un 2%. En negativo, las eléctricas han sido el principal lastre para el selectivo.

Los inversores interpretan que las medidas anunciadas este jueves por el Banco Central Europeo benefician al sector bancario. El BCE redujo el tipo de facilidad de depósito al -0,5%, pero incluyó excepciones a su aplicación (el denominado 'tiering') que aliviarán en cierta medida las cuentas de resultados de las entidades financieras.

Tras esta actuación de Draghi, previa a su última reunión de octubre, lo esperable es que el BCE de Lagarde siga con los estímulos. El mercado los pide y, lo que es más importante, la economía parece necesitarlos. Aunque los banqueros centrales de Alemania, Austria y Holanda han criticado el relanzamiento del programa de compra de activos QE.

Movimientos contenidos y aún cautela, porque la semana que viene se pronuncia la Fed, y además habrá 'cuádruple hora bruja' el viernes, lo que también va a tener su impacto en la renta variable en unos días que están resultando muy relevantes.

En el capítulo de la guerra comercial, continúa el acercamiento entre las partes, lo cual es siempre una buena noticia. Durante la pasada jornada se especuló con que Donald Trump estaba barajando un acuerdo temporal con China, pero la Casa Blanca lo desmintió. En cualquier caso, parece que se están intentando reducir las tensiones, lo cual siempre es descontado de manera positiva por las bolsas.

En cuanto a los datos macro de la sesión, el IPC de España de agosto se ha moderado al 0,3% en tasa interanual. Por su parte, BBVA Research ha estimado que el PIB español crecerá un 0,5% en el tercer trimestre, aunque ha añadido que se "fortalecen" las expectativas de desaceleración de la economía española, en un entorno condicionado por varios "riesgos significativos". En EEUU, se han publicado las ventas minoristas de agosto, que han repuntado un 0,4%, el doble de lo esperado.

En otros mercados, el euro se aprecia un 0,115, hasta 1,1073 dólares, mientras la libra se aprecia un 1%, hasta 1,2454 dólares, por la esperanza de que no habrá Brexit duro. Además, el petróleo Brent cae un 0,2%, hasta 60,26 dólares. Por último, la rentabilidad del bono español a 10 años repunta hasta el 0,31%, mientras la prima de riesgo española cae hasta 74 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Sesión de ligeras subidas la de este viernes que arroja un saldo positivo en el acumulado de la semana cercano al 2%. Y si miramos el gráfico en velas semanales, son tres las semanas consecutivas de ascensos, donde el saldo acumulado en este periodo es superior al 5%. Ahora bien, siendo una revalorización nada desdeñable, podemos decir que el resto de nuestros vecinos lo están haciendo mucho mejor", destaca José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Técnicamente, no hay mucho que añadir respecto a los análisis de las últimas sesiones, puesto que como decíamos ya no hay resistencias hasta los 9.410 puntos. Y que ahí, en velas semanales, es donde está la clave de todo. En la medida en que los bancos sigan fuertes lo normal es que continuemos escalando posiciones y por el momento el rebote continúa. Ahora bien, lo que no tiene sentido es subirse en este momento al tren de las compras, pues sería llegar muy tarde al mercado", añade este experto.

"El conjunto de los índices europeos están acariciando las importantes resistencias que presentan en los máximos de julio y tenemos al índice de los coches (automobiles & Parts) del Viejo Continente a las puertas de la directriz bajista, al igual que ocurre con el sectorial bancario europeo (EURO STOXX Banks). Luego no sería nada extraño que estos se frenaran para tomar algo de aire en el muy corto plazo y en la siguiente ocasión que se presente atacar (con éxito) las fuertes resistencias que tenemos a la vuelta de la esquina", concluye Rodríguez.