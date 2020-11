El Ibex ha cedido posiciones este viernes (-0,78%. 6.870 puntos) tras una semana muy positiva. El selectivo ha acumulado alzas del 7% en las cuatro jornadas previas. Dentro del índice han destacado las subidas en ArcelorMittal (+2,38%) y PharmaMar(+2,89%) y las caídas de grandes valores como Sabadell (-3,98%), Telefónica (-3,46%) y Acciona (-3,29%).

Los inversores siguen con la vista puesta en la evolución del escrutinio de votos al otro lado del Atlántico. Parece que Joe Biden será finalmente presidente de Estados Unidos por mucho que Donald Trump se niegue a aceptarlo y haya planteado una batalla legal para defender que él es el ganador.

El actual presidente de EEUU ha comparecido en las últimas horas desde la Casa Blanca y ha lanzado acusaciones de fraude electoral sin fundamento, según publican los medios estadounidenses. "Si cuentas los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los ilegales, los que han llegado tarde, pueden intentar robarnos las elecciones", ha dicho. Sus palabras han sido muy criticadas por todos los medios de comunicación, incluso los conservadores. La Fox incluso ha llegado a cortar la comparecencia. "Trump miente sobre el recuento", titula The New York Times en su portada digital.

"Todavía no sabemos quién ha ganado las elecciones presidenciales, pero todo parece indicar que Biden podría ser capaz de lograrlo. Aún más interesante, la elección del Senado sigue siendo muy reñida (...) Si el Partido Demócrata tiene la mayoría en el Senado, es mucho más fácil para él aprobar tanto un paquete de ayudas a corto plazo como cambios más grandes en la política económica", explican los analistas de Danske Bank.

La Reserva Federal (Fed) es la otra protagonista de las últimas horas. El organismo no ha tocado los tipos ni ha anunciado más estímulos monetarios ya que está esperando a que se conozca por fin quién será el presidente de EEUU y a que los políticos lleguen a un acuerdo sobre el paquete fiscal. Los analistas no esperaban nuevas medidas en esta reunión. Sin embargo, reconocen que el banco central estadounidense no tendrá más remedio que lanzar un nuevo bazuka monetario para contener los efectos del Covid.

Este viernes se publica al otro lado del Atlántico el informe de empleo del mes de octubre en la que es la referencia más destacada de la sesión. En el plano empresarial, se irán conociendo resultados, pero de forma más pausada después de una semana marcada también por las cifras empresariales.

"Se espera que el informe de empleo de EEUU muestre que la recuperación del empleo continuó, pero que el empleo sigue estando significativamente por debajo del nivel de febrero, poniendo a los políticos bajo presión para trabajar en otro paquete de ayuda para apoyar a las empresas y los empleados", indican los expertos de Danske Bank en su informe diario.

Sobre el aspecto técnico del Ibex, ha conseguido superar la resistencia de los 6.800. "El selectivo se ha revalorizado con fuerza en las últimas cinco jornadas (+8%), lo que acerca su cotización a la resistencia clave de los 7.024 puntos. La superación de este nivel de precios sería una buena noticia que nos podría hacer pensar en un ataque a la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra más o menos en los 7.200 puntos", apunta César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.