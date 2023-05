El petróleo registra fuertes caídas este jueves después de que el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, haya enfriado las expectativas de un recorte adicional de la producción en la próxima reunión de junio de la OPEP+.

El barril Brent, de referencia en Europa pierde un 3,27%, hasta los 75,80 dólares, mientras que el barrill West Texas se deja un 3,75%, hasta los 71,55 dólares.

"No creo que haya nuevos pasos, porque hace apenas un mes se tomaron ciertas decisiones con respecto a la reducción voluntaria de la producción de petróleo por parte de algunos países", ha afirmado Novak, en declaraciones recogidas por el periódico ruso 'Izvestia'.

Las especulaciones en torno a un segundo recorte consecutivo surgieron después de que el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, advirtiera a los especuladores en corto que debían tener "cuidado".

"Casi sería más perjudicial hacer esas amenazas y no cumplirlas y quizá Novak esté desempeñando un papel en el elaborado plan para castigar a los vendedores a corto, pero los comentarios sugieren que no hay un apoyo generalizado a otro recorte tan poco tiempo después del último. Eso no impediría que Arabia Saudí aplicara unilateralmente un recorte, pero lo haría menos efectivo", explica Craig Erlam, analista sénior de mercado de OANDA.

La falta de acuerdo en las negociaciones sobre el techo de la deuda en EEUU también pesan sobre los inversores a medida que se acerca la denominada fecha X, y que la la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha establecido en el próximo 1 de junio, y demócratas y republicanos no logran llegar a un pacto.