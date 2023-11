La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, mantendrá este jueves un encuentro virtual que se antoja clave para el futuro del petróleo y de sus precios. Mientras los analistas dan por hechos nuevos recortes de producción, la gran duda es cómo se repartirán entre los países que suministran el crudo.

"La tendencia predominante es una extensión de los recortes individuales realizados por Arabia Saudita y Rusia, que continúen al menos hasta el primer trimestre de 2024, y que el grupo mantenga sus recortes existentes", destaca Stephen Innes, gestor de SPI Asset Management.

Cabe recordar que a principios de mes tanto Arabia Saudí como Rusia ratificaron los recortes de producción hasta finales de año. De esta manera, Arabia Saudí confirmó que continuará con su recorte voluntario adicional de 1 millón de barriles diarios (bpd), y Moscú también anunció que mantendrá su recorte voluntario adicional de 300.000 bpd de sus exportaciones de crudo y productos petrolíferos hasta finales de diciembre.

Sin embargo, el recorte puede extenderse ahora a más países, una posibilidad que parecen todavía no tener clara los miembros del cártel, ya que "Angola y Nigeria siguen resistiéndose a la exigencia saudita de un esfuerzo conjunto para reducir la oferta", como destaca Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank. Además, tampoco descarta un nuevo aplazamiento de última hora para un encuentro que ya fue retrasado la semana pasada.

"Se trata de líneas de base. Nigeria y Angola no pueden cumplir con su cuota actual pero no quieren aceptar cuotas formales más bajas para el próximo año. Les gustaría cuotas de suministro más altas que las del acuerdo provisional de junio, cuando la OPEP abordó una mayor producción acordada con los Emiratos Árabes Unidos al reducir los objetivos para los países africanos que no cumplían las cuotas", destaca Neil Wilson, director de análisis de Markets.com.

Además, recuerda que "Nigeria ha aumentado bastante su producción (unos 300.000 bpd) durante el último año, por lo que debería estar en una posición más fuerte para salirse con la suya". Mientras, Angola "es un caso más complicado y existe una pequeña y nada despreciable posibilidad de que abandone el grupo, aunque está lejos del escenario base para esta reunión".

Este no es el único problema con el que deben lidiar los países de la OPEP+, que además "están preocupados por la reciente liquidación de crudo debido a las perspectivas de demanda", como indica David Morrison, analista senior de mercado de Trade Nation.

"En general, se considera que nos dirigimos a un período de menor crecimiento económico, particularmente en China. China es actualmente el mayor importador de petróleo y otros productos energéticos. Los recortes de producción ayudarían a contrarrestar la desaceleración de la demanda. Pero hay algunos países que no están dispuestos a reducir la producción, y esto está causando algunos problemas al grupo petrolero", concluye.