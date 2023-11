El precio del petróleo está en horas bajas después de perder un 6% en octubre y de dejarse un porcentaje similar en esta primera parte de noviembre. El barril Brent, sin embargo, sigue pegado a los 80 dólares, niveles que, cada vez que pierde de forma breve, vuelve a recuperar con rapidez.

Y es que, la OPEP+ (el cartel de grandes productores de crudo junto a Rusia) no va a dejar que el barril Brent caiga de estos precios. Así lo demuestra cada día la cotización del crudo y así lo creen los expertos de Goldman Sachs, que no están excesivamente preocupados por las caídas y que anticipan que los productores que controlan el mercado no permitirán que el Brent descienda más... ni que supere los temidos 100 dólares por barril en 2024.

La OPEP+ se reúne este próximo domingo, 26 de noviembre. El encuentro se produce después de que Arabia Saudí y Rusia, los 'jefes' de los grandes productores, ratificaran a principios de mes los recortes de producción hasta finales de año. Arabia Saudí confirmó que continuará con su recorte voluntario adicional de 1 millón de barriles diarios (bpd), lo que se traduce en una producción de alrededor de 9 millones de bpd para diciembre. Moscú también anunció que mantendrá su recorte voluntario adicional de 300.000 bpd de sus exportaciones de crudo y productos petrolíferos hasta finales de diciembre.

Goldman cree que la demanda de petróleo se mantendrá sólida y que la oferta de la OPEP seguirá baja en 2024. Opina que el cártel de grandes productores garantizará que el Brent se mantenga en ese rango, entre 80 y 100 dólares, aprovechando su claro poder de fijación de precios. "Con un suelo de 80 dólares proveniente del 'put' de la OPEP y un techo de 100 dólares proveniente de la capacidad excedentaria", comenta. "Aunque el aumento de la oferta no procedente de la OPEP o el descenso del PIB son riesgos a la baja para los precios, estimamos que el Brent se mantendría cerca de los 80 dólares a menos que la OPEP se mostrara menos asertiva", añade.

Un déficit de 700.000 barriles diarios elevará al Brent a un promedio de 92 dólares el barril en 2024

El banco estadounidense prevé que un déficit de 700.000 barriles diarios elevará al Brent a un promedio de 92 dólares el barril en 2024. Al mismo tiempo, proyecto un "sólido incremento" de la demanda de 1,6 millones de barriles por día debido a un firme crecimiento del PIB, aumentos estructurales en los mercados emergentes y una recuperación del combustible de la aviación. "Suponemos una reducción gradual del recorte adicional saudí y una prolongación de los recortes del grupo (...)".

LAS TRES GRANDES IDEAS DE INVERSIÓN SOBRE EL CRUDO

Las tres grandes ideas de inversión de Goldman Sachs sobre el petróleo, atendiendo a sus previsiones para 2024, son las siguientes:

1. Rango de la OPEP. Como se ha explicado más arriba, Goldman sostiene que los precios del petróleo Brent permanecerán el año que viene dentro de un rango, con un suelo de alrededor de 80 dólares por barril, respaldado por la renovada influencia de la OPEP, mientras que la amplia capacidad de reserva del cártel proporciona un techo de alrededor de 100 dólares.

"Dado que gran parte de la curva futura del Brent se sitúa por debajo de este suelo, iniciamos un 'long call spread' para expresar nuestra visión constructiva. Esta operación se beneficia de la alta volatilidad implícita actual y el retroceso en la curva de futuros del Brent. Para beneficiarnos de las recientes ventas y del desplome de la desviación de las opciones de compra, recompramos la opción de compra de 95 dólares/barril (por 2,15 dólares/barril)".

2. Déficits en 2024. Los precios actuales en la curva de futuros del Brent reflejan expectativas de saldos relativamente holgados en el primer semestre de 2024 y ninguna o una limitada respuesta de la OPEP.

"Recomendamos iniciar posiciones largas en los spreads temporales del Brent entre agosto de 2024 y septiembre de 2024, ya que nuestra previsión del Brent alcanza su punto máximo en agosto de 2024, unos meses antes de que proyectemos que los inventarios comerciales de la OCDE toquen fondo en diciembre de 2024".

3. Estrechez en la gasolina de verano. Más allá de las limitaciones subyacentes del refino, la gasolina se enfrenta al problema adicional de las limitaciones de las unidades secundarias, que limitan la capacidad de producir componentes de mezcla de gasolina de alto octanaje, necesarios para las especificaciones de la gasolina de verano.

"Aunque estas limitaciones se produjeron en 2022 y 2023, las previsiones del mercado no reflejan una repetición a pesar de las limitadas inversiones para evitar que se repitan. También prevemos una sólida demanda de gasolina, ya que las perspectivas para el consumidor mundial siguen siendo saludables con la caída de la inflación subyacente y el pleno empleo".