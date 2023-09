El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que ha dado positivo en Covid-19 y no podrá viajar a Nueva Delhi para asistir a la cumbre del G20, a pesar de que se encuentra "bien", como ha confirmado a través de su perfil de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

"Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien", ha publicado el mandatario.

Además, ha asegurado que "España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación", en referencia a Nadia Calviño y José Manuel Albares.