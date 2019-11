El Ibex recupera los 9.400 al calor del optimismo sobre la guerra comercial

China y EEUU han accedido a eliminar los aranceles impuestos en los últimos meses

El Ibex 35 avanza un 0,41%, hasta 9.435 puntos, impulsado por el optimismo sobre Estados Unidos y China. Las positivas noticias sobre la guerra comercial han arrancado una oleada de compras tras las informaciones de que China y EEUU han acordado eliminar (de manera progresiva) los aranceles impuestos durante largos meses de disputas.

Según Reuters, China ha hecho pública esta información y ha declarado este jueves que ambas partes deben cancelar simultáneamente algunos aranceles para llegar al llamado acuerdo comercial de "fase uno". Un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático ha señalado que la proporción de aranceles eliminados debe ser la misma y debe hacerse en fases.

Dentro del Ibex, ArcelorMittal sube con ganas ante estas informaciones. Además, ha presentado unos resultados que, pese a las pérdidas, han estado por encima de lo previsto.

La jornada de hoy deja una nueva batería de resultados: Amadeus (+3,3%) ha reportado un aumento en su beneficio ajustado del 11,9% hasta septiembre; Meliá Hotels, Ezentis, Rovi o Sacyr también se han confesado ante el mercado.

Por otra parte, si bien el panorama político no deja una huella especial en el Ibex, ya que el mercado no espera que las elecciones del 10N resuelvan la incertidumbre reinante, fondos y casas de análisis avisan de riesgos económicos. En concreto, BlackRock ha levantado la bandera roja sobre la incidencia del separatismo catalán en Europa y ha indicado que puede tener impacto en algunos países.

Finalmente, cabe destacar que la Unión Europea ha recortado las perspectivas de crecimiento para la Zona Euro precisamente por las tensiones comerciales. En lo que se refiere a España, ha rebajado su estimación de PIB para 2019 al 1,9%. Además, también hay que subrayar que el Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos sin cambios. Por último, la producción industrial alemana ha caído un 0,6% en septiembre, más de lo previsto.

ANÁLISIS TECNICO DEL IBEX 35

"El Ibex ha subido este jueves sin mucha convicción, pero con la mirada puesta en la resistencia que presenta en los 9.500 puntos. Y por encima tenemos los máximos anuales (9.588) así como la parte alta del canal alcista, ahora en los 9.700 puntos", señala José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y no hay mucho más que decir que no hayamos repetido una y otra vez en los últimos análisis, pues al fin y el cabo tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino entre el soporte que tiene en la base del canal y la resistencia que presenta en la parte alta del mismo. Y debemos tener presenta que una potencial caída hacia la base del canal no significaría nada", añade este experto.

"Pues sabemos", concluye Rodríguez, "que los precios dentro de un canal se limitan a desplazarse desde la base hasta la parte alta y cuando este está en su parte intermedia, como ahora, podemos esperar cualquier cosa. Pero al menos, que no es poco, hemos de tener muy claras las zonas de control por abajo y por arriba: los 9.200 y los 9.700 puntos. Y por lo demás, tenemos nuevos máximos anuales en Europa e históricos en Wall Street".