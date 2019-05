El euro sigue cayendo frente al dólar hasta mínimos desde hace casi dos años

Pese que ha recuperado, ha llegado a bajar hasta los 1,1106

Bolsamania | 23 may, 2019 16:51 - Actualizado: 18:01

El euro sigue perdiendo terreno en su cambio frente al dólar. El billete verde se fortalece ante la mayoría de divisas y en cambio, el euro cotiza zona de mínimos anuales. Pese que ha recuperado y sube un 0,19% (1,117) este jueves ha llegado a bajar hasta los 1,1106. En niveles de precio no vistos desde el 30 de mayo de 2017. Las últimas novedades en la guerra comercial y las Actas de la Fed conocidas este miércoles dan impulso al dólar.

En este sentido, el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez explica que por debajo de los 1,11090 tenemos un nuevo mínimo anual. "La directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde septiembre es impecable" por ello, no descarta "en absoluto, una corrección hacia el soporte que presenta en el hueco alcista de los 1,0725".

El dólar estadounidense avanza también en esta jornada ante la libra esterlina, el franco suizo o el yuan japonés, en la jornada posterior a la publicación de las Actas de la Reserva Federal de EE.UU de la reunión celebrada el 1 de mayo. El documento dejaba claro que el enfoque "paciente" sobre los tipos de interés adoptado por la Fed está garantizado durante un buen periodo de tiempo.

Esta era una de las conclusiones más importantes contenidas en las Actas publicadas por el banco central estadounidense, que exactamente indicaban "A la luz de los acontecimientos globales y financieros, así como debido a las nulas presiones inflacionistas, los partícipes (en la reunión) generalmente acordaron que un enfoque paciente a la hora de determinar futuros ajustes en los tipos de interés sigue siendo apropiado durante un tiempo, incluso si las condiciones financieras y económicas siguen mejorando".

Pese a que la volatilidad ha estado presenta en todo el mes de mayo, sobre todo, desde que se reactivara la guerra comercial. El dólar ha cotizado en verde la mayoría de las jornadas del mes de mayo frente al euro, aunque lejos del 1,1464 (el cambio con el que arrancaba el ejercicio 2019).

Tal y como advertía Golmdan Sachs en su último informe "la guerra comercial entre Estados Unidos y China continuará siendo negativa para el euro" mientras se unen unos malos datos macroeconómicos en Europa, que llevan al euro a moverse con números rojos.

No han sido buenos los datos de confianza empresarial del instituto IFO alemán, ni los índices manufactureros de la euro zona. Y a su vez, se ha reactivado la incertidumbre en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Gobierno británico ha suspendido la votación del acuerdo del Brexit del 3 de junio y el diario The Times anuncia que Theresa May anunciará mañana su dimisión.