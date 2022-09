El euro ha caído por debajo de 0,99 dólares por primera vez en 20 años, después de que Rusia dijera que iba a cortar indefinidamente su principal gasoducto de suministro a Europa. La moneda comunitaria ha sucumbido a la presión vendedora desatada en todas las plazas europeas y ha tocado mínimos en 0,9878 dólares, además, ha iniciado la sesión con un hueco bajista, al abrir en 0,9935 dólares, tras cerrar el viernes en 0,9950 dólares.

"Parece que los operadores están perdiendo la fe cuando se trata del euro-dólar o la libra esterlina-dólar", coment naeem Aslam, analista de Avatrade. "Esto se debe a que los toros no aparecen por ninguna parte. Ambas monedas están en caída libre frente al dólar. Los toros no tienen el poder de enfrentarse a la fuerza del índice del dólar. La razón por la que vemos tal venta del euro y la libra esterlina no es que la Reserva Federal de EEUU (Fed) vaya a seguir aumentando el tipo de interés. Hay mucho más que eso", explica.

En concreto, la divisa comunitaria se ha visto lastrada por el temor de los inversores, que también se deshacen de sus posiciones en otras plazas europeas, después de las medidas adoptadas por Rusia el viernes al cerrar indefinidamente el gasoducto Nord Stream 1 y cerrar el grifo del gas hacia Alemania.

"La verdadera razón por la que estamos experimentando una venta tan intensa del euro y la libra esterlina es que los operadores están preocupados porque, a medida que se acerca el invierno, la situación con respecto a los recursos energéticos va a empeorar mucho", dice el analista. "Esto es así a pesar de que los legisladores de la UE y del Reino Unido se esfuerzan por asegurar a todo el mundo que tienen la situación bajo control y que Rusia no puede dictar su futuro", agrega.

"El conflicto con Rusia ha puesto los precios de la energía por las nubes en Europa y en el Reino Unido. Los consumidores están luchando cada día y preocupados por sus facturas de energía. No hay una solución corta para esto, dada la naturaleza de la salud económica de la UE y el Reino Unido, y un desastre mayor podría estar en el horizonte", alerta el experto.