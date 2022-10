Sharecast / GuangWu Yang via Pixabay

El índice de gestores de compras de servicios Caixin se situó en 49,3 puntos en septiembre, según un informe publicado el sábado, lo que supone una fuerte caída respecto a los 55 puntos de agosto e indica que la actividad de este sector ha entrado en contracción.

La marca de 50 puntos separa el crecimiento de la contracción. Las lecturas del PMI comparan la actividad de un mes a otro.

El informe señala que las restricciones de Covid han hecho que la actividad de los servicios en China se contraiga en septiembre por primera vez desde mayo.

"Las empresas que informaron de la reducción de la actividad comentaron con frecuencia que la pandemia y las subsiguientes medidas para contener el virus habían restringido las operaciones y habían pesado sobre la demanda en septiembre", señala el comunicado de Caixin.

La actividad empresarial del sector servicios cayó a su nivel más bajo desde mayo, y el descenso más pronunciado desde marzo, el inicio del brote de Omicron. Los nuevos pedidos y la actividad futura también experimentaron grandes descensos, ya que los nuevos pedidos volvieron a situarse por debajo de 50 por primera vez desde mayo, y la cartera de pedidos también descendió ligeramente; en conjunto, "esto sugiere un nuevo descenso de la actividad en octubre", comentan los expertos de Pantheon Macroeconomics.

El índice de precios de producción subió a 51,0 en septiembre, desde 50,2 en agosto, su nivel más alto desde abril, lo que sugiere un repunte de la inflación de los servicios a pesar de la debilidad de la demanda, con los costes de las materias primas y de la mano de obra repercutidos, al parecer, en los consumidores. La inflación de los costes de los insumos, sin embargo, se moderó ligeramente, y no esperamos un aumento sostenido o importante de la inflación subyacente mientras sigan vigentes las restricciones de la tasa cero. La primera relajación -pero no el abandono de la política- no llegará hasta noviembre.