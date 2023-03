El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Rusia la próxima semana, según ha dado a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático. "Por invitación del presidente Vladimir Putin, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Rusia del 20 al 22 de marzo", ha anunciado.

Este viaje supone la primera visita de Xi Jinping a Rusia desde la invasión de Ucrania a finales de febrero del año pasado.

Desde China han asegurado que este será un viaje "de amistad y paz" y que "China mantendrá una posición objetiva y justa sobre la crisis de Ucrania y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones por la paz".

Como ha expresado el Ministerio, "la cooperación entre China y Rusia es completamente honesta y estará libre de interrupción o coerción por parte de terceros".

"Sobre la base de la no alianza, la no confrontación y la no selección de terceros, China y Rusia han estado promoviendo una mayor democracia en las relaciones internacionales", finaliza el comunicado.