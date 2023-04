El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en una entrevista en 'Fox News' que no hay nada que le vaya a hacer abandonar la carrera por la presidencia en 2024, incluso aunque sea condenado por un delito.

A la pregunta de si abandonaría la carrera presidencial si es condenado, Trump respondió: "No, nunca abandonaría. Eso no es lo mío. No lo haría". Legalmente, no hay nada que impida a Donald Trump presentarse si es condenado.

Esta entrevista es la primera que ha concedido el expresidente de EEUU desde su comparecencia la semana pasada ante la justicia tras ser acusado de 34 cargos relacionados con pagos de dinero para silenciar a la actriz porno actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.

Trump, que niega los hechos de los que se le acusan, ha señalado que "esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia". "Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de 'atrapar a Trump', pero ahora han hecho lo impensable: acusar a una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral", ha añadido.

BIDEN TAMBIÉN SE PRESENTARÁ

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se presentará a las elecciones presidenciales de 2024, según dijo este lunes. No obstante, según indicó en en una entrevista con la cadena 'NBC', todavía no está preparado para anunciarlo de manera oficial. "Planeo presentarme, pero no estamos preparados para anunciarlo todavía", señaló.

Biden, que cumplirá 81 años en noviembre, y que en caso de ser reelegido finalizaría su posición en el cargo con 86 años, ya aseguró en octubre del año pasado su intención de postularse de nuevo a la presidencia del país a pesar de su avanzada edad .