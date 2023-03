Un gran jurado de Nueva York votó este jueves a favor de acusar al expresidente de EEUU, Donald Trump, en relación con el pago de 130.000 dólares por su silencio a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo a 'NBC News' que se espera que Trump se entregue a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan a principios de la próxima semana. Se prevé que Trump sea procesado el martes, según Susan Necheles, otra abogada del ex presidente. Se espera que Trump comparezca ante el juez Juan Merchan después de las 2:15 p.m. de ese día en Manhattan, dijeron dos funcionarios a 'NBC News', aunque esto está sujeto a cambios.

Trump se convierte en el primer expresidente de EEUU que tendrá que sentarse en el banquillo y ante un tribunal. También pasa a ser el primer candidato a la reelección, en su caso para el 2024, que arrastre cargos penales durante una campaña.

Trump habría pagado a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura años atrás, cuando su esposa, Melania Trump, acababa de dar a luz. El pago se dio para acallar a Daniels en medio de las aspiraciones presidenciales del republicano.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, confirmó la acusación el jueves por la noche.

"Esta tarde nos pusimos en contacto con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega a la Fiscalía de Manhattan para la lectura de cargos por una acusación de la Corte Suprema, que permanece bajo sello. Se proporcionará orientación cuando se seleccione la fecha de la comparecencia", dijo un portavoz de la oficina de Bragg, según informan los medios internacionales.

El número de cargos a los que se enfrenta Trump en la acusación no fue revelado el jueves. No se sabe si la acusación se limita a la conducta relacionada con el pago a Daniels o si también incluye la conducta en torno a un pago separado de dinero por silencio a la ex modelo de Playboy Karen McDougal por parte del editor de The National Enquirer.