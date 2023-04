El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado este lunes que tiene previsto volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y revalidar un segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

No obstante, y según ha indicado en una entrevista con la cadena 'NBC', todavía no está preparado para anunciarlo de manera oficial. "Planeo presentarme, pero no estamos preparados para anunciarlo todavía", ha señalado.

Biden, que cumplirá 81 años en noviembre, y que en caso de ser reelegido finalizaría su posición en el cargo con 86 años, ya aseguró en octubre del año pasado su intención de postularse de nuevo a la presidencia del país a pesar de su avanzada edad .

Cabe destacar que Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos y su agenda pública se ha acostumbrado a ser menos ajetreada que la de sus predecesores, levantando dudas sobre cuánto podría extenso ser su mandato.