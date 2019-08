El G7 encarga a Macron que medie con Irán para reconducir la crisis nuclear

Trump asegura que "nosotros también haremos un acercamiento"

Este domingo ha arrancado el primer encuentro multilateral en el que han participado las siete economías más importantes del mundo occidental, como son EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia. El Grupo de los 7 ha encomendado al anfitrión de esta cumbre, Emmanuel Macron, que "hable y dirija un mensaje a Irán" sobre el acuerdo nuclear, en riesgo de desaparecer tras la decisión de Estados Unidos de abandonarlo el año pasado. Pero el ego de TRump está por encima y en declaraciones a los medios ha dejado bien claro que "no he tenido nada que ver".

De este modo, quieren que sea el presidente francés el que calme los ánimos en la crisis nuclear que ha ido en aumento en las últimas semanas tras las nuevas multas por parte de EEUU a Irán. El objetivo de las conversaciones será "evitar a toda costa que Irán se dote del arma nuclear" y "detener la escalada en la región", informó una fuente diplomática francesa.

Aunque el presidente de EEUU piensa como sus homólogos europeos, ha querido dejar bien claro que durante la reunión de esta mañana "no he discutido el encargo" al presidente francés. Aseguró que no ha apoyado este plan y que se mantiene al margen.

Así de contundente se ha mostrado Trump en declaraciones conjuntas con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, tras una reunión bilateral. "También apoyo el intento del primer ministro Abe" de conversar con Irán. "Nosotros también haremos un acercamiento. Pero no puedes impedir que la gente hable. Si quieren hablar, lo harán", señaló.