El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dará a conocer este martes cuáles serán las condiciones de Junts per Catalunya (JxCat) para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Será a partir de las 11:00 horas, en una comparecencia ante los medios en Bruselas, cuando se sepa cuál será el marco que fija la formación independentista para dar el 'sí' a la coalición de PSOE y Sumar.

El pasado 31 de agosto, Puigdemont reconocía en un largo texto publicado en X, la antigua Twitter, que Junts no mantenía "ninguna negociación en marcha con nadie" y que tampoco "se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político". Con todo, el político fugado en Bélgica sí reconocía "conversaciones con distintos actores políticos", las cuales, aseguró, eran "conversaciones que ya manteníamos en la pasada legislatura, en la que Junts vivía sin opciones de participar en ninguna negociación por decisión de todos los actores políticos que ahora piden conversar".

"Como nos propusimos no hablar ni a través de intermediarios ni tampoco a través de los medios, es inevitable que otros lo hagan por nosotros y se creen ficciones", subrayó el expresident, que, a pesar de no contar con un cargo orgánico en la formación independentista, ha acaparado el protagonismo en este proceso.

FRUCTÍFERA REUNIÓN CON DÍAZ

La comparecencia de Puigdemont viene precedida de una reunión de más de tres horas mantenida ayer en Bruselas con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, con la cual ha acordado "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político" en Cataluña, según señalaron ambas partes en un comunicado. El dirigente de En Comú, Jaume Asens, y el eurodiputado Toni Comín, también han formado parte de las negociaciones.

"Compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. Compartimos la profunda convicción de que los problemas políticos deben volver a los cauces políticos, para encontrar soluciones basadas en el diálogo. La democracia consiste en el diálogo entre posiciones diferentes", añade el escrito firmado por ambas formaciones en el que señalan que el encuentro ha transcurrido "con normalidad" y en un tono "cordial".

Díaz se ha mostrado optimista tras el cara a cara, ha asegurado que sale con buenas sensaciones tras la reunión. " El diálogo es un método y un compromiso. Para impulsar avances sociales y para caminar hacia un país plurinacional donde la política sea el centro de las soluciones. Seguiremos hablando, seguiremos buscando salidas en el diálogo y la democracia", ha explicado en la antigua Twitter.

Por su parte, Puigdemont se ha situado en la misma línea que la vicepresidenta segunda en funciones y ha asegurado que la reunión "es parte de la normalidad democrática en la Unión Europea". "Dialogar y mantener relaciones políticas entre formaciones de diferentes ideologías no debería ser ninguna sorpresa ni excepcionalidad", añadió en X.

De su lado, Asens ha indicado que, desde el espacio político de Díaz, "llevábamos tiempo construyendo una relación de confianza con discreción con Junts, pensábamos que necesitábamos un ejercicio de transparencia". En una entrevista concedida a la Cadena SER, el dirigente de En Comú y principal negociador de Sumar con los independentistas explicó que "estos gestos son importantes", ya que, "cuando hay un conflicto político se necesita una solución política".

Asimismo, la parte socialista del Gobierno se ha desmarcado de esta reunión y ha asegurado que Díaz "va en nombre de Sumar" y no del Ejecutivo en su conjunto. Según informa Europa Press, el PSOE no habría sido informado del viaje hasta el domingo a última hora de la noche y "a hechos consumados". Estas mismas fuentes destacan que "no hay nada acordado" y que la parte socialista sigue su camino y que, por tanto, el encuentro entre Díaz y Puigdemont no tiene "nada que ver" con ellos.

Por su parte, el PP ha criticado duramente la reunión de la vicepresidenta segunda con Puigdemont, un cónclave que han calificado de "inédito" y de "escándalo" al verse con "un prófugo de la Justicia".

Hace apenas dos semanas, los populares se abrieron a negociar la investidura de Alberto Núñez Feijóo con Junts, al que calificaron entonces como "un partido cuya tradición y legalidad no están en duda". Todo ello a pesar de las críticas internas, especialmente del PP catalán y de su líder, Alejandro Fernández, quien calificó a la formación independentista como su "rival" y un partido "cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hablar". "Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos...", escribió en X.

Preguntado por esta aparente contradicción, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, recalcó que el contacto que el PP mantendrá con Junts en el Congreso será "completamente diferente" al enmarcarse en la "recuperación" de la "normalidad institucional" entre grupos parlamentarios "ya constituidos". "Quien aspira a ser presidente del Gobierno debe reunirse con los grupos en el Congreso de los Diputados, pero no vamos a cambiar nuestra posición en función de con quién nos vemos", añadió.