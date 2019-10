Iglesias vuelve a exigir ministerios para negociar con Sánchez y Errejón tras el 10N

El líder de Unidas Podemos lo hará siempre que haya proporcionalidad

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este miércoles que, tras las elecciones generales del 10 de noviembre, las fuerzas progresistas deberán ponerse de acuerdo en caso de que sumen para formar Gobierno, y ha advertido de que entonces el Ejecutivo deberá conformarse proporcionalmente a los votos de cada partido. Es decir, que vuelve a exigir lo mismo que en la anterior negociación: que la formación morada ocupe ministerios.

"Para hacer que las cosas que acordemos se cumplan, es fundamental que estemos todos en el Consejo de Ministros, en función al peso de cada uno", ha dicho en una entrevista en Telecinco, en la que Iglesias ha indicado, además, que tras las elecciones no permitirá que le vuelvan a vetar para entrar en el Ejecutivo como ocurrió durante las negociaciones con el PSOE posteriores a los comicios de abril. "Más que nosotros no ha cedido nadie en España. Para empezar, nadie ha aceptado un veto a su candidato. Nadie. En ningún sitio", ha dicho el líder de la formación morada, que ha insistido en que no volverá a ocurrir lo mismo.

"Habrá que ponerse de acuerdo con quien haga falta", ha respondido a la pregunta de si se sentaría en una mesa con el líder de Más País, Íñigo Errejón, y con el líder socialista, Pedro Sánchez. A esto, ha sumado que la representación de cada fuerza en el Gobierno tendrá que ser "proporcional" a sus votos en caso de que nadie llegara a obtener una mayoría absoluta.

En este punto, ha recordado las palabras del presidente del Gobierno en funciones, que dijo que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos en el Ejecutivo, y le ha recomendado que de no obtener esa mayoría que le permita gobernar en solitario, debe "tomar una valeriana y llegar a acuerdos".

En su opinión, "alguien que quiere todos los sillones para si, no puede acusar a otro de que le gusten los sillones", unas palabras en clara referencia a Sánchez. Además, Iglesias cree que los resultados de las urnas no serán tan buenos para el PSOE como ha vaticinado el CIS. Cree que "los ciudadanos no perdonarán a Sánchez ir a unas terceras elecciones".

"El resultado de las próximas elecciones va a colocar a mucha gente en su sitio. Nadie va a tener todo el poder para hacer lo que quiera y nos vamos a tener que poner de acuerdo", ha insistido Iglesias, que ha recordado que el debate no debe centrarse en los partidos o en "las relaciones entre los dirigentes", sino en "qué vamos a hacer después del 10N". Porque, ha dicho, "lo más importante es la estabilidad, pero no la estabilidad de los políticos, es la estabilidad de la gente".

SÁNCHEZ SIEMPRE QUISO ELECCIONES

Asimismo, Iglesias ha señalado que "Pedro Sánchez ha preferido siempre repetir elecciones, antes de gobernar con nosotros". "Y otra vez vamos a elecciones, a ver si de una vez la gente vota lo que quiere Pedro Sánchez", ha dicho con cierta ironía. En su opinión, ahora "toca asumir en España una cultura política en la que los votos de los ciudadanos valen, voten lo que voten. Y nos vamos a tener que poner de acuerdo. Los Gobiernos de partido único forman parte del pasado", ha sentenciado.