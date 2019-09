Pedro Sánchez: "No dormiría por la noche con un ministro de Hacienda de Podemos"

El presidente en funciones critica a Pablo Iglesias por el desprecio a sus propuestas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comentado que su objetivo es lograr "una mayoría más amplia" en las próximas elecciones del 10 de noviembre, según ha comentado en una entrevista con 'La Sexta'.

Sánchez ha mostrado su desconfianza con Pablo Iglesias y Unidas Podemos al comentar que "no dormiría tranquilo con un ministro de Hacienda, de Política Energética o de la Seguridad Social del círculo cercano a Pablo Iglesias, con poca o nula experiencia de gestión".

Sánchez ha añadido que Unidas Podemos (UP) rechazó su propuesta de Gobierno de coalición, que incluía varios ministerios como el de Sanidad, lo cual valora como "un desprecio". El líder socialista ha dicho que un Gobierno de coalición "es inviable", pese a lo que no ha descartado gobernar con UP en base a un acuerdo programático porque es su "socio preferente".

También ha desvelado que UP exigió una vicepresidencia para Irene Montero al comenzar las negociaciones, algo que tuvo que aceptar de entrada para comenzar a negociar tras excluir a Pablo Iglesias del Ejecutivo. "Querían dos gobiernos dentro de un Gobierno, acepté un Gobierno de coalición, una vicepresidencia y tres ministerios (entre ellos Sanidad, Igualdad, Cultura, Agricultura ...) y ellos dijeron que les humillaba".

Para Sánchez, España necesita un Gobierno fuerte para hacer frente a "la sentencia del procés, al enfriamiento económico y a la incertidumbre sobre el Brexit".

Sobre la propuesta de Albert Rivera realizada en el último momento, la ha calificado como "ilusionista" y sin fundamento. Y ha atacado a Ciudadanos por "pactar con la ultraderecha" en numerosos territorios como Madrid y Andalucía. También ha recordado la "expulsión de Manuel Valls" por pactar con Ada Colau para evitar un gobierno nacionalista en Barcelona.

Sánchez se ha preguntado "cómo es posible" que Ciudadanos no haya querido pactar con el Partido Socialista cuando ambas formaciones tenían mayoría absoluta en el Parlamento tras las últimas elecciones. Por ello, actualmente considera "surrealista" un posible pacto con el 'partido naranja'.

Sobre un posible salto de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, a la política nacional, ha señalado que "su discurso me parece esperanzador". Y en relación a que le pueda robar votos, ha dicho que "los votos son de los ciudadanos, y lo que tenemos que hacer es ganarnos su confianza".

Sobre la situación económica, ha confirmado que "estamos enfrentando una desaceleración económica y un enfriamiento de la economía". Pero ha añadido que "España necesita un Gobierno de izquierdas para evitar las políticas económicas de la derecha" que se han aplicado en los últimos años.

También ha mostrado su intención de crear "un órgano de la sociedad civil para fiscalizar las 370 propuestas de mi programa". Sobre la irrupción de Vox, ha dicho que "antes eran una amenaza y ahora son una realidad". Por último, el presidente en funciones ha mostrado su disposición a participar en un debate a 5 organizado por La Sexta.