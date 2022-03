Las empresas no podrán despedir a sus trabajadores alegando causas relacionadas con la subida de los precios de la energía, según se recoge en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Además, el Gobierno también prohíbe el despido para las empresas que recurran a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como ha dado a conocer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"No tendría ningún sentido destinar recursos públicos pagando salarios y cotizaciones sociales si después permitimos despedir a esas empresas", ha señalado Díaz, dejando claro que "en las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir", ya que "existen todos los mecanismos de protección social “para que esto no se produzca".

Esta medida se encuentra dentro del Plan de Choque contra el Impacto de la Guerra que el Gobierno ha aprobado este martes y cuyas claves ya adelantaba este lunes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Movilizará un total de 16.000 millones de euros, con un reparto de 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en créditos ICO. Se extenderá hasta el 30 de junio.