Cuenta atrás para formar Gobierno: el PSOE tiene un mes para evitar elecciones

El 23 de septiembre es la fecha para investir al presidente, si no, el Rey disolverá las Cortes

A Pedro Sánchez se le acaba el tiempo. Tiene justo un mes para conseguir cerrar los apoyos suficientes para ser investido presidente el Gobierno. El 23 de septiembre es la fecha límite para ello. Si no lo consigue, el Rey disolverá las Cortes al día siguiente, con lo que unas nuevas elecciones serán inevitables.

Durante esta semana, Podemos a vuelto a intentar convencer a los socialistas de que un Gobierno en coalición es la única posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias apoye la investidura de Sánchez. Para ello, mandó al PSOE un documento en el que incluía una serie de propuestas programáticas y de competencias. En ellas, Podemos reclamaba hasta cuatro ministerios económicos, incluido el de Trabajo, además de abordar cuestiones que consideran "clave" como subir el salario mínimo, asegurar por ley la actualización de las pensiones al IPC y derogar la reforma laboral de 2012.

El PSOE está dispuesto a negociar un programa con Podemos, pero un Gobierno en coalición es "inviable"

La respuesta del PSOE no tardó en llegar. Y no se andaron con rodeos: están dispuestos a negociar un programa, pero un Gobierno en coalición es "inviable". Algo que ya consideran que se demostró en la investidura fallida de julio. "En contenidos, el documento cuenta con muchas de las medidas que ya formaron parte del discurso de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, no hay ningún avance respecto a la posición que Unidas Podemos ha mantenido desde el principio", afirmaban en un comunicado.

Con este panorama, se prevé complicado que ambos partido puedan cerrar un acuerdo. Podemos parece que no va a renunciar a su interés de ocupar cargos en el Ejecutivo y sigue instando a los socialistas a que "repiensen" su oferta, ya que, avisan, un Gobierno en solitario abocaría a elecciones en pocos meses. Pero los de Sánchez también lo tienen claro: ambos partidos tienen una "diferente concepción sobre la estructura del gobierno", ya que el PSOE defiende un "único gobierno, con una estructura de funcionamiento clara y eficaz que evite la existencia real de dos gobiernos dentro del mismo consejo de ministros".

La cuenta atrás queda activada. En un mes, los españoles sabrán si por fin habrá Gobierno y dejarán de tener un presidente en funciones o tienen que marcar en el calendario el 10 de noviembre, fecha en la que se celebrarían las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años, tras los comicios de diciembre de 2015, junio de 2016 y abril de este año.