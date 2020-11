Este lunes ha tenido lugar la celebración de la junta directiva nacional de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, en la cual, el presidente del nombrado partido político, Pablo Casado, ha dado un discurso sobre la actual situación en la educación

El portavoz de NNGG ha comenzado anunciado su XV Congreso Nacional, que tendrá lugar el fin de semana del 23 y 24 de enero en Barcelona. La ciudad se ha elegido porque es considerada “un lugar simbólico” para el PP. “Hemos centrado gran parte de nuestras políticas frente a los agravios legales que algunos líderes políticos, apoyados por la Constitución, han intentado destruir desde dentro”, ha afirmado el portavoz de NNGG.

En la última reunión de la junta antes del Congreso de la organización juvenil, Casado ha dado una conferencia que se podría resumir en un reproche hacia la nueva ley propuesta por el Gobierno, la Ley Celaá.

Esta mañana, el líder del PP ha prometido ante las Nuevas Generaciones que derogará dicha ley, la cual todavía no se ha aprobado en el Congreso. Todos los dirigentes de la organización mostraban un lazo naranja que significaba su rechazo a la Ley Celaá. Casado ha anunciado una recogida de firmas para luchar contra la aprobación de la ley educativa e, incluso, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El presidente popular lamenta la exclusión del español como lengua vehicular, recordando que es hablado por más de 500 millones de personas en el mundo, y asegura que es un sinsentido sacarlo de las aulas. Además, ha reivindicado la apuesta del PP por la liberta de elección de los padres, así como la digitalización, la FP dual y la educación concertada, especial y diferencial.

“¿Por qué a una familia con un hijo con algún tipo de discapacidad, que necesita más refuerzo educativo o médico, se le priva de tener colegios de educación especial tan excelentes como tenemos en España?” ha sugerido el presidente del PP.

La Ley Celaá no ha sido lo único criticado por Pablo Casado, el acuerdo con Bildu también ha sido el centro de su discurso. El presidente popular ha llamado a dicho acuerdo “un salto democrático”, recuerda que no hay que olvidar las víctimas de ETA que ahora ven que se pacta “con los que no censuraron esos crímenes”. Recalca que no hay que traspasar la “línea de dignidad moral” que el Gobierno ha cruzado tras sus acuerdos con Bildu. “Vamos a decir al PSOE que no dejaremos que pasen por ahí, ni por unos presupuestos, una investidura o una reforma laboral”, afirma el presidente popular.

Pablo Casado pide a las Nuevas Generaciones no acepten que la izquierda se apropie de la bandera del medio ambiente, ya que ha sido preocupación del PP siempre. Además, recalca la necesidad de salir a la calle para conectar con la mayoría de jóvenes que son moderados o centristas.