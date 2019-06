Bruselas y Alemania: el sucesor de Theresa May no cambiará el acuerdo del Brexit

"La elección de un nuevo primer ministro no cambiará los parámetros "

La elección de un nuevo primer ministro británico no cambiará el acuerdo sobre de salida del Reino Unido de la Unión Europea acordado entre Bruselas y Theresa May, ha dicho este martes un portavoz de la Comisión Europea, según ha informado Reuters.

Cuando le preguntaron sobre Boris Johnson (el favorito para suceder a Theresa May) el portavoz dijo: "Todo el mundo sabe lo que hay sobre la mesa". Lo que está en la mesa ha sido aprobado por todos los estados miembros y la elección de un nuevo primer ministro no cambiará los parámetros ".

La carrera para suceder a May como líder del Partido Conservador y, por ende, del Gobierno arrancaba este lunes de forma oficial con diez 'tories' como candidatos, si bien el ex alcalde de Londres y ex ministro de Exteriores Boris Johnson parte como favorito.

En una entrevista publicada este domingo en el periódico 'Sunday Times', Johnson asegura que no va a pagar la "factura de divorcio" del Brexit que asciende a 44.000 millones de euros si la Unión Europea no ofrece "mejores condiciones" para su salida de la UE.

ALEMANIA ESTÁ DE ACUERDO

Por su parte, el ministro alemán Michael Roth también ha declarado que la Unión Europea y sus estados miembros no estarán preparados para renegociar el acuerdo sobre el Brexit pactado entre Londres y Bruselas, sea quien sea el próximo primer ministro británico.

Roth dijo que los candidatos que compiten por suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y primer ministro harían bien en tener esto en cuenta al hacer promesas de campaña.

"La UE y sus estados miembros no pueden ser chantajeados", dijo Roth a Reuters. "No veo ninguna voluntad de reiniciar las negociaciones desde el principio. Los candidatos harían bien en tener eso en cuenta en el curso de sus campañas internas del partido ".

Algunos han prometido mejorar el acuerdo del Brexit, que ha sido rechazado hasta tres veces por el Parlamento, lo que llevó a May a anunciar su dimisión. Desde el 7 de junio gobierna de forma interina hasta que los 'tories' eligan un sucesor.