Johnson asegura que no pagará la factura del Brexit si no se mejoran las condiciones

El exministro de Exteriores británico, Boris Johnson, se posiciona como favorito de todas las apuestas para suceder a Theresa May al frente del Gobierno. En una entrevista publicada este domingo en el periódico 'Sunday Times', Johnson asegura que no va a pagar la "factura de divorcio" del Brexit que asciende a 44.000 millones de euros si la Unión Europea no ofrece "mejores condiciones" para su salida de la UE.