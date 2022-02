"La comisión no es ilegal", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la parte que podría haber recibido su hermano por un contrato de mascarillas adjudicado a dedo, que ha admitido que esa comisión sí que se cobró.

"Sí sé que está la comisión, pero no sé la cantidad. Lo que tengo claro es que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más", ha explicado Ayuso este viernes durante una intervención en la Cope minutos después de que el líder del PP, Pablo Casado, fuera entrevistado.

En ella, Casado ha cifrado la comisión que habría recibido el hermano de la presidenta regional en 286.000 euros: "un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias".

"Me extraña que esa cantidad el PP la tenga y la tenga tan clara, porque yo no la tengo", ha respondido Ayuso, añadiendo que ella desconoce "si en esa cantidad hay más conceptos, yo no lo sé. Es gente que lleva muchísimos años trabajando en ese campo".

"Es alucinante que el propio presidente de mi partido me achaque un delito, me ofende profundamente", ha reconocido.