La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado directamente al entorno de Pablo Casado de actuar en su contra. "Nunca pude imaginar que la dirección de mi partido actuaría de forma tan cruel", ha dicho, añadiendo que "las declaraciones que vienen del entorno de Casado y que él no desmiente son lo peor que se espera de los políticos. Y lo hacen desde el anonimato". Tras estas palabras, el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario contra Ayuso.

Ayuso ha pedido que se depuren responsabilidades en el PP nacional: "Que dirigentes del PP actúen así es algo gravísimo que no he querido denunciar porque me importa España. Pido que se depuren responsabilidades". "Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque me quiero presentar al congreso de Madrid es insensato", ha reconocido.

Sobre el supuesto contrato otorgado a dedo a su hermano, la dirigente madrileña ha asegurado que "será entregado por los Servicios de Prensa, no hay nada ilegal". "Si dirigentes del PP quisieran aclarar algún contrato solo tendrían que pedirlo, todos están colgados en el portal de Presidencia", ha afirmado.

La guerra entre el PP nacional y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, algo que ya venía de lejos, se ha intensificado en este jornada en la que se ha conocido que el supuesto espionaje a la presidenta madrileña por parte de Génova ante las sospechas de contratos otorgados al hermano de Ayuso.

El contrato en cuestión fue otorgado en abril de 2020 por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive, S.L. para comprar mascarillas FFP2 y FFP3 por un importe de 1,5 millones de euros.

Al parecer, la trama habría empezada hace meses, cuando a la Comunidad de Madrid ya llegaron rumores sobre una posible operación para acabar con Ayuso. Las informaciones apuntan a que Ángel Carromero, asesor del PP en el Ayuntamiento, llevaría meses actuando en la sombra para conseguir información sobre Ayuso. El espionaje vendría de la mano de un empleado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la capital, según publican 'El Mundo' y 'El Confidencial'.

Según informaciones confirmadas por 'EFE', fue el exalcalde de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón quien avisó de las sospechas de un supuesto espionaje desde el Ayuntamiento de la capital a través de un detective. Desde el PP nacional es algo que niegan. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que no se ha llevado a cabo "ningún encargo ni ningún pago con dinero público" del Consistorio madrileño para obtener información sobre Ayuso y sus familiares.