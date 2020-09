El alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, ha asegurado que por ahora "no hay riesgo de confinar Madrid", aunque no descarta "ninguna medida" debido al elevado número de contagios en la ciudad.

"En este momento creo que no hay riesgo de confinar Madrid pero si se me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no", ha expresado este lunes durante una entrevista en Telecinco. En ella ha reconocido que, tras la experiencia con la pandemia en los meses precedentes, "no nos podemos confiar", por lo que no descarta "ninguna medida".

Almedia ha achacado el elevado número de contagios en Madrid a "las características propias" de una ciudad con una alta densidad de población y al hecho de que sea el principal nudo de comunicaciones.

Por otro lado, el también portavoz del PP ha calificado de "error" la moción de censura de Vox porque "busca la polarización y la confrontación que no es lo que nos están reclamando los españoles". Además, cree que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta moción "le viene extraordinariamente bien para continuar con el tono elevado y esa política de bloques que tanto le gusta".