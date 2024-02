Cuando se tiene el listón muy alto es difícil superarlo. Esto es precisamente lo que ha pasado a Apple con sus resultados trimestrales. El gigante tecnológico ha dado a conocer unas cifras sólidas, pero la debilidad mostrada en China ha despertado la preocupación del mercado ante la expectativa de que no se trate de algo puntual.

Las 'flojas' cifras de ventas de Apple en el gigante asiático indican que la demanda de sus iPhones de gama alta se está ralentizando más de lo esperado ante la creciente competencia de las empresas locales, incluida Huawei.

"La gran pregunta es si esto es sólo un parpadeo, o signos de un cambio más grande entre los consumidores a medida que el aumento de las tasas de interés y un contexto económico más débil desalientan a los consumidores a hacer compras costosas", indica Jesse Cohen, analista senior de Investing.com.

En este sentido, Josh Gilbert, analista de mercado de eToro, también cree que lo preocupante es que la competencia no hace más que aumentar en China, una de las regiones más importantes para Apple en el mundo, y por lo tanto, "este desplome de las ventas podría no ser algo puntual. Además, el hecho de que los servicios, que es una de las áreas más brillantes de Apple, no cumplan las expectativas será motivo de preocupación para los inversores".

En resumidas cuentas, para el experto se trata de un informe "aceptable", pero no "magnífico".

"Está claro que Tim Cook y su equipo tienen trabajo que hacer en 2024, en lo que parece ser uno de los periodos más difíciles para Apple en la última década. Su lanzamiento de Vision Pro puede ser un viento de cola para el optimismo renovado de los inversores, pero no será un éxito de la noche a la mañana, y tomará tiempo para impactar significativamente en los ingresos", remarca Gilbert.

Una opinión compartida con Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets, quien destaca que "es probable que los próximos meses sean desafiantes para Apple al tener que lidiar con problemas regulatorios en Europa en su App Store, mientras que su reloj ha sido objeto de problemas con respecto a su función de oxígeno en sangre.

En cualquier caso, la compañía de la manzana ha superado expectativas en cuanto a su beneficio neto, que ha alcanzado los 33.916 millones de dólares, lo que supone un incremento del 13% en comparación con los 29.998 millones cosechados en el mismo periodo de 2022.

Asimismo, los ingresos han crecido un 2% desde el último trimestre de 2022, hasta los 119.575 millones de dólares, una cifra que también ha mejorado las previsiones de 117.910 millones. Y la facturación del iPhone ha reportado 69.702 millones, por encima de los 65.775 millones del mismo periodo del año anterior y de los 67.960 millones anticipados por el consenso.

Por ello, desde Bankinter consideran "positivo que la compañía haya cumplido con las expectativas en el i-phone (donde había más dudas por parte del mercado) y que vaya progresivamente creciendo en su modelo de negocio de ingresos mixtos, donde la pata de servicios va ganando peso frente a los productos. Con visión de medio plazo continuamos teniendo una opinión positiva en la compañía".

Los inversores, además, están interesados ​​en saber cómo Apple pretende utilizar la IA en su conjunto de productos, algo sobre lo que el CEO Tim Cook ha dicho que ofrecerá más detalles a finales de este año.

"Por ahora, Apple se mantiene bastante reservada respecto de la IA, a diferencia de muchos de sus grandes rivales tecnológicos. Sin embargo, se espera un gran anuncio para más adelante este año y es probable que el mercado lo aproveche cuando llegue", concluye Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.