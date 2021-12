Los futuros de Wall Street vienen con signo mixto después de las ganancias registradas en lo que va de semana. El optimismo sobre Ómicron parece no calar del todo con los constantes nuevos datos sobre la nueva variante del Covid-19. Así, antes de la apertura, el S&P sube un 0,1% y el Nasdaq, un 0,4%, mientras que el Dow Jones se deja un 0,4%.

Ómicron parece ser más suave que las cepas anteriores, pero también parece propagarse más rápido y podría dar lugar a más mutaciones en el futuro, según el director general de Pfizer, Albert Bourla. "No creo que sea una buena noticia tener algo que se propague rápidamente", dijo Bourla a The Wall Street Journal durante una entrevista en la Cumbre del Consejo de Directores Generales del periódico. "Que se propague rápido significa que estará en miles de millones de personas y que puede venir otra mutación. No se quiere eso".

Por su parte, el principal médico de EEUU, Anthony Fauci, dijo que "casi con certeza" Omicron no es más peligrosa que la cepa Delta actualmente dominante.

Este martes, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron sus mejores días desde marzo. De hecho, las ganancias de esta semana han vuelto a poner los principales índices a una distancia sorprendente de sus máximos históricos. El Dow está a un 2,3% de su récord y el S&P 500 y el Nasdaq están a un 1,2% y un 3,2% de sus máximos históricos, respectivamente.

Las acciones se han recuperado de las caídas de la semana pasada. Algo a lo que, además de los menores temores a la variante del Covid-19, ha contribuido una posible disminución más rápida de lo esperado del programa de compra de bonos de la Reserva Federal de EEUU (Fed).

En el terreno macroeconómico, este miércoles viene con una agenda limitada, destacando únicamente la publicación de la cifra de empleos ofertados en EEUU correspondiente a octubre. Las encuestas apuntan a que haya 10,6 millones de posiciones abiertas en octubre, frente a los 10,4 millones de septiembre.

"No descartamos que los inversores más cortoplacistas opten por tomar algunos beneficios en los valores que más se han revalorizado en las últimas sesiones. No obstante, entendemos que, de producirse, las alzas serán más moderadas que en días precedentes, con los inversores pendientes ya de las cifras del IPC de noviembre que se publicarán el viernes en EEUU, cifras que pensamos pueden ser determinantes para el devenir de los mercados de valores occidentales en el corto plazo por capacidad de condicionar la actitud de los miembros de la Fed en la reunión que mantendrá su Comité de Mercado Abierto (FOMC) la semana que viene", señalan los analistas de LinkSecurities.

En plano empresarial, las acciones que probablemente serán el centro de atención serán las de Robinhood, que el martes por la noche anunció que había presentado una solicitud para cancelar un acuerdo que permite a los primeros patrocinadores descargar más del 10% de su capital social.

Entre las materias primas, el West Texas baja hasta los 71,15 dólares el barril, un 1,3%, pero aún así, más del 6% por encima desde el mínimo de la semana pasada. El crudo Brent también cae, un 1%, hasta los 74,65 dólares el barril.