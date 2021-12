El director general de Pfizer, Albert Bourla, ha decalrado que la variante Ómicron del virus que causa el Covid-19 parece ser más suave que las cepas anteriores, pero también parece propagarse más rápido y podría dar lugar a más mutaciones en el futuro.

"No creo que sea una buena noticia tener algo que se propague rápidamente", dijo Bourla a The Wall Street Journal durante una entrevista en la Cumbre del Consejo de Directores Generales del periódico. "Que se propague rápido significa que estará en miles de millones de personas y que puede venir otra mutación. No se quiere eso".

El Dr. Anthony Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca, dijo que los informes del fin de semana procedentes de Sudáfrica sugieren que Ómicron no es tan grave como se temía inicialmente, aunque señaló que se necesitan más datos para evaluar plenamente el riesgo que supone la variante.

El Consejo Sudafricano de Investigación Médica, en un informe publicado el sábado, señaló que la mayoría de los pacientes ingresados en un hospital de Pretoria que tenían Covid no necesitaban oxígeno suplementario. El informe también señalaba que muchos pacientes fueron ingresados por otras razones médicas y luego se descubrió que tenían Covid.