Wall Street anticipa rebote tras el cierre ligeramente bajista del martes y a la espera de los resultados de JP Morgan Chase, que darán inicio a la temporada de resultados del primer trimestre en EEUU.

Pese a que el dato de inflación americano fue recibido con ganancias en un primer momento, debido a señales de moderación en la inflación subyacente, nuevos comentarios agresivos por parte de miembros de la Reserva Federal (Fed) dieron la vuelta al mercado.

La gobernadora de la Fed, Lael Brainard, que está esperando la aprobación del Congreso para convertirse en vicepresidenta del banco central, reiteró que la "máxima prioridad" de la Fed es bajar la "elevada inflación" que se ha instalado en la economía americana, pese a que consideró "bienvenida" la moderación del IPC subyacente.

En este sentido, el mercado ya no cuenta con el apoyo monetario que ha tenido por parte del banco central desde que comenzó la crisis financiera de 2008. Y después de las declaraciones de Bill Dudley, ex presidente de la Fed de Nueva York, es probable que el banco central deje caer los mercados para endurecer las condiciones financieras y enfriar los precios.

Dudley ha comentado que "si las bolsas no caen, la Fed deberá forzar su caída" porque "no ha logrado mucho todavía" en sus esfuerzos para controlar la inflación. Por ello, necesitará endurecer las condiciones financieras para impulsar los rendimientos de los bonos al alza y los precios de las acciones a la baja. "Si las condiciones financieras no cooperan con la Fed, la Fed tendrá que hacer más hasta que los mercados financieros cooperen", ha añadido.

LA VOLATILIDAD SEGUIRÁ SIENDO ALTA

En este contexto, la volatilidad va a seguir siendo un elemento dominante en los índices. Al menos, así lo cree Bank of America (BofA), que explica que hay varias razones fundamentales por las que el índice VIX de volatilidad se mantendrá por encima de la media histórica -el nivel medio a largo plazo del VIX es de 20-, con "riesgos sesgados al alza".

Las principales razones son, precisamente, que la Fed ha pasado de ser un supresor de la volatilidad y una fuente de rendimientos a una fuente de volatilidad y un supresor de rendimientos. Y en segundo lugar, que la volatilidad de los bonos sigue siendo la más estresada de entre las principales clases de activos.

RUSIA NO VE AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

En el frente bélico, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado que las negociaciones con Ucrania están "en punto muerto", lo que refuerza los temores de una gran ofensiva en el Dombás para controlar el este del país. Mientras tanto, siguen conociéndose crímenes de guerra de las tropas rusas sobre la población civil.

Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

TEMPORADA DE RESULTADOS

A nivel empresarial, comienza la temporada de resultados del primer trimestre en EEUU, con las cuentas de JP Morgan. El jueves, será el turno de Citi, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo. Recordamos que Wall Street cerrará sus puertas el viernes por la Semana Santa.

Por análisis técnico, saltan las alarmas en el aspecto técnico del Nasdaq. "Tras girarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, la aparición de dos gaps bajistas nos muestra la tremenda fortaleza de las ventas en el selectivo tecnológico", indica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Para las próximas semanas, todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo un ataque a los mínimos anuales situados en los 13.020 puntos. Estos precios son muy importantes, ya ,que si los acaba perdiendo lo más normal es que podamos acabar confirmando un cambio de tendencia en el selectivo", añade este experto.

En otros mercados, el barril de crudo West Texas sube un 0,4% ($100,93) y el barril Brent avanza un 0,5% ($105,13), mientras el euro se aprecia un 0,1% (1,0834). Además, la onza de oro repunta un 0,1% ($1.977). Por último, el bitcoin rebota un 1,5% ($40.122); y la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 2,762%.