Wall Street prolonga su gran tendencia alcista y marca nuevos récords históricos

Disney ha liderado las subidas en el Dow Jones tras batir expectativas con sus resultados

Wall Street ha prolongado su gran tendencia alcista (Dow Jones: +0,02%; S&P 500: +0,26%; Nasdaq: +0,48%) y ha marcado nuevos récords históricos. Las buenas previsiones sobre un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos han provocado ganancias en la renta variable estadounidense en las últimas sesiones y nuevos máximos en las últimas sesiones. El S&P 500 (+0,26%), principal indicador mundial, ha cerrado en 3.093 puntos y acumula una ganancia anual del 23%. La ganancia semanal media para los índices neoyorquinos es del 1%.

Sobre la guerra comercial, fuentes de la Casa Blanca citadas por CNBC han afirmado que existe una gran división dentro de la Administración Trump sobre el acuerdo anunciado por China para eliminar de manera progresiva los aranceles aplicados en los últimos meses. En su opinión, esto no formaba parte del acuerdo de 'fase 1' anunciado por Trump y Liu He a principios de octubre en Washington.

En este sentido, el propio Donald Trump ha señalado este viernes que no ha alcanzado ningún tipo de acuerdo con Pekín para eliminar aranceles.

En Europa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha intentado suavizar las tensiones comerciales con Washington al comentar que "no habrá tarifas a los coches europeos". El presidente Trump tiene de plazo hasta el 13 de noviembre para anunciarlos.

EMPRESAS Y ECONOMÍA

Dentro del frente empresarial, el valor más alcista del Dow Jones ha sido Disney (+3,7%). El mayor conglomerado mundial de entretenimiento superó anoche las previsiones del consenso con los resultados de su cuarto trimestre fiscal. Además, anunció el lanzamiento de su plataforma de contenidos online, Disney+, para el 12 de noviembre en EEUU.

A nivel macroeconómico, las importaciones y exportaciones de China bajaron menos de lo esperado en el mes de octubre. Las exportaciones cayeron un 0,9%, frente a la bajada esperada del 3,9%; y las importaciones cayeron un 6,4%, frente a la caída esperada del 8,9%.

En EEUU, el índice de confianza de los consumidores americanos, elaborado por la Universidad de Michigan, ha subido hasta 95,7 desde 95,5, ligeramente por debajo del 95,9 esperado. Los expertos de Pantheon Macroeconomics afirman que "la mayoría de los consumidores todavía están bastante contentos, pero no es probable una mejora sostenida" del consumo en los próximos meses.

SEÑAL MUY ALCISTA PARA LAS BOLSAS

Para Mensur Pocinci, director de análisis técnico del banco suizo Julius Baer, los nuevos máximos históricos de la renta variable estadounidense supone una señal alcista, ya que indica que las acciones han escalado el denominado 'muro de la preocupación', conocido popularmente en inglés como 'wall of worry'.

Este experto explica que los inversores “temen intuitivamente” los nuevos máximos de las bolsas, ya que esperan decepcionantes rendimientos futuros cuando los precios son altos. Sin embargo, Pocinci señala que “la evidencia empírica sugiere lo contrario”, ya que los nuevos máximos típicamente son seguidos de nuevas ganancias.

Este experto afirma que una manera simple de medir este fenómeno es contar la cantidad de semanas que han pasado desde el máximo anterior de las útimas 52 semanas. Según su análisis, las bolsas “muestran rendimientos significativamente mejores cuando se negocian cerca de un máximo de 52 semanas”. Por lo tanto, concluye, los nuevos máximos “son una señal alcista y los inversores deben asegurarse de tener suficiente exposición a renta variable en sus carteras”.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,8%, hasta 56,12 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,2%, hasta 1,1026 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 1,93%, mientras el rendimiento del bono a 2 años avanza hasta el 1,67% y el del bono a 3 meses se sitúa en el 1,55%.