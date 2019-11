Wall Street marca nuevos récords: China y EEUU reducirán sus aranceles

Ambos países han acordado levantar progresivamente las tarifas impuestas

China y EEUU dan marcha atrás. Las dos mayores economías del mundo han acordado eliminar los aranceles adicionales que se han venido imponiendo durante los últimos meses. El gigante asiático asegura que esta era la gran condición para sellar el acuerdo de 'fase uno' y las bolsas lo han celebrado. Wall Street ha registrado ganancias y ha marcado nuevos récords históricos (aunque ha cerrado lejos de máximos intradía).

Después de que el ánimo de los inversores se enfriara este miércoles por el posible aplazamiento a diciembre de la firma del acuerdo entre China y EEUU, el gigante asiático ha informado que que las dos economías han acordado cancelar los aranceles adicionales impuestos durante sus disputas que han lastrado el crecimiento mundial durante meses. Esta retirada de las tarifas arancelarias se ejecutará en varias fases.

Según informa 'Reuters', China ha declarado este jueves que ambas partes deben cancelar simultáneamente algunos aranceles mutuos existentes sobre las exportaciones para llegar al llamado acuerdo comercial de "fase uno". Un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático ha señalado que la proporción de estas cargas impsitivas eliminadas debe ser la misma.

"La pregunta sigue siendo si la Casa Blanca está preparada para deshacerse de todos los aranceles a cambio de algunos vagos compromisos sobre productos agrícolas y si cree que puede vender eso como una victoria para los votantes", indica Neil Wilson, analista de Markets.com.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

Más allá de la guerra comercial, este jueves se han publicado los datos de paro semanal en EEUU. Las peticiones iniciales de desempleo han bajado hasta 211.000 desde 219.000, por debajo de las 215.000 esperadas. Además, las peticiones continuas se han situado en 1,69 millones, en línea con los pronósticos. Falta por publicarse el crédito al consumidor del mes de septiembre.

En el capítulo empresarial, las acciones de Qualcomm ha repuntado un 6% después de que el fabricante de chips haya publicado resultados por encima de lo esperado. En negativo, la empresa de viajes online Expedia se desploma un 25% tras incumplir los pronósticos del consenso con sus cifras. Además, su rival TripAdvisor se hunde un 19%.

En el Dow Jones, Goldman Sachs (+2,8%) es el valor más alcista, seguido del grupo químico Dow (+2,3%). En negativo, Coca Cola (-1,3%) y McDonald's (-0,8%) lideran las ventas.

SEÑAL MUY ALCISTA PARA LAS BOLSAS

Para Mensur Pocinci, director de análisis técnico del banco suizo Julius Baer, los nuevos máximos históricos de la renta variable estadounidense supone una señal alcista, ya que indica que las acciones han escalado el denominado 'muro de la preocupación', conocido popularmente en inglés como 'wall of worry'.

Este experto explica que los inversores “temen intuitivamente” los nuevos máximos de las bolsas, ya que esperan decepcionantes rendimientos futuros cuando los precios son altos. Sin embargo, Pocinci señala que “la evidencia empírica sugiere lo contrario”, ya que los nuevos máximos típicamente son seguidos de nuevas ganancias.

Este experto afirma que una manera simple de medir este fenómeno es contar la cantidad de semanas que han pasado desde el máximo anterior de las útimas 52 semanas. Según su análisis, las bolsas “muestran rendimientos significativamente mejores cuando se negocian cerca de un máximo de 52 semanas”. Por lo tanto, concluye, los nuevos máximos “son una señal alcista y los inversores deben asegurarse de tener suficiente exposición a renta variable en sus carteras”.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas repunta un 1%, hasta 56,90 dólares, debido al renovado optimismo sobre la guerra comercial. Además, el euro se deprecia un 0,2%, hasta 1,1044 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 1,89%, mientras el rendimiento del bono a 2 años avanza hasta el 1,65% y el del bono a 3 meses se sitúa en el 1,55%.